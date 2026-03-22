Ein Sommer voller Abenteuer: Besondere Preview für aufregenden Kinderfilm

Endlich Ferien! Die neunjährige Lucie fährt allein aufs Land – zu ihrer Mutter Caro. Die ist Archäologin und leitet in ihrem Heimatdorf eine Ausgrabung. Doch zwischen Hügeln, Wäldern und einer Burgruine entdeckt Lucie mehr als frische Landluft, nämlich ein altes Familiengeheimnis. Mit ihrem neuen Freund Yann, der frechen Gans Zerbinette und zwei ständig plappernden Blaumeisen stürzt sie sich in ein aufregendes Abenteuer.

„Der perfekte Kinderfilm“, schrieb ein Kritiker über „Die Schatzsuche im Blaumeisental“. Der Film startet am 26. März in den Kinos, aber heute gibt es eine besondere Preview im Planet Harburg, der Außenstelle des Metropolis-Kinos: Das Archäologische Museum begleitet die Vorführung. Vor dem Film wird eine Archäologin eine kurze Einführung geben und erklären, wie Archäologie funktioniert und was man Spannendes bei Ausgrabungen entdecken kann.

Planet Harburg: 22.3., 15-16.30 Uhr, 4,50 Euro über metropoliskino.de/planetharburg oder direkt an der Kinokasse; empfohlen für Kinder ab 5 Jahren

Der Plan7 vom 20. März 2026 MOPO Der Plan7 vom 20. März 2026

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