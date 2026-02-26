Ein perfekt geplanter Mord? Rasante Krimi-Komödie mit TV-Stars

Krumme Touren und undurchsichtige Manöver im New York der 1950er Jahre sprengen in „Kleine Verbrechen unter Liebenden“ den amerikanischen Traum von der heilen Welt. Satirisch zugespitzt kratzt die rasante französische Krimi-Komödie (von Franck Duarte) an dem Glauben, Sitte und Anstand würden Ordnung und Zusammenhalt garantieren.

Ein Mord passt da schlecht ins Bild. Anders jedoch würde Jenny ihren Ehemann niemals loswerden. Denn eine Scheidung, die ihren eigenen „sozialen Tod“ bedeuten könnte, schließt die adrette 50er-Jahre-Hausfrau kategorisch aus.

Also muss ihr heimlicher Geliebter ran. Der Journalist – und außerdem ein Angestellter ihres Mannes – soll Jennys ungeliebten Gatten vergiften. Doch dann das! Zum Abendessen erscheint der Chefredakteur einer einflussreichen Zeitung samt Sekretärin – und der perfekt geplante Mord gerät außer Kontrolle.

Komödie um Lieben, Lügen und Leidenschaften

Die Frage ist: Wie weit wären die Beteiligten – ob unerkannter Doppelagent oder heimlicher Vegetarier, ob hetero-, homo- oder metrosexuell – aus Liebe bereit zu gehen?

An der Komödie Winterhuder Fährhaus verstricken sich die TV-Stars Jan Sosniok („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Berlin, Berlin“) und Marisa Burger („Die Rosenheim-Cops“), Henrike Fehrs („Rote Rosen“) und Leander Lichti (Episodenrollen u.a. in „Helen Dorn“) in Liebe, Lügen, Leidenschaften – und entlarven heutige Konventionen und Doppelmoral.

Komödie Winterhuder Fährhaus: 27.2.-12.4., diverse Termine und Uhrzeiten, 28-43 Euro, Tel. 480 680 80, komoedie-hamburg.de

Der Plan7 vom 27. Februar 2026 MOPO Der Plan7 vom 27. Februar 2026

