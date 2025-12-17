Ein Ort, so viele Welten: Das „Winterspektakel“ bietet für alle etwas

Hamburgs „Winterspektakel“ bietet drei Attraktionen an einem Ort: eine aufregende Zirkusshow, einen bunten Jahrmarkt mit Fahrgeschäften und Budenzauber und schließlich eine Genussmeile, die zwischen Streetfood und vegetarischem Gourmet-Angebot keine Wünsche offen lässt.

Zum fünften Mal verwandelt sich die Bahrenfelder Trabrennbahn in eine In- und Outdoor-Landschaft für alle Generationen. Als Herzstück lädt das Zirkuszelt zur 70-minütigen neuen Show „Reloaded“ ein (Vorstellungen Do bis Sa 15 und 19 Uhr, So 12 und 15 Uhr). Hier fliegen Akrobaten am Trapez oder durch Ringe, andere stürzen sich an frei hängenden Stangen in die Tiefe. Zum erlesenen Artisten-Team gehören außerdem Einrad-Fahrer, Diabolo-Jongleure, Balance-Künstler und Clown Muzzarela; sämtliche Acts begleitet die Band „Funky Tunes“ mit Live-Musik.

„Winterspektakel“: von Artistik bis Autoscooter

Es gibt rasante Fahrgeschäfte, aber auch klassische wie das Kettenkarussell. Krafft Angerer Es gibt rasante Fahrgeschäfte, aber auch klassische wie das Kettenkarussell.

Die Schaukeln in der Zirkuskuppel locken zwar, sind aber tabu. Stattdessen gibt’s ein riesiges Angebot für Kinder jeden Alters auf dem Jahrmarkt, vom Kettenkarussell über eine Rodelbahn bis zum Autoscooter, und weder Schiffschaukel noch kleines Riesenrad fehlen hier. Zusätzlich lockt ein Kinderzelt mit Spielen, Mutproben und abenteuerlichen Schminkutensilien. Einige der Attraktionen sind kostenlos, etwa der Flohzirkus und das Malatelier. Das gilt ebenfalls für Erwachsenen-Versuchungen wie Curling und Darts. Für alles andere sowie die Fahrgeschäfte braucht’s einen Chip (3 Euro).

In der beheizten großzügigen Zeltlandschaft bietet der Food Court von kleinen Snacks bis zu üppigen kulinarischen Spezialitäten für jeden Geschmack eine Stärkung an – die sämtlich nur bargeldlos bezahlt werden können. Achtung: Während der Show sind Food-Stände und Jahrmarkt geschlossen.

Trabrennbahn Bahrenfeld: 18.12.-4.1., Do-Sa 14-22 Uhr, So 11-18 Uhr, Luruper Chaussee 30, Eintritt Show (inkl. Jahrmarkt und Food Court) 19-54 Euro, Eintritt ohne Show ab 15 Euro, Karten vor Ort und über winterspektakel.de

