„Terminator 2“ kehrt zum „Tag der Abrechnung“ zurück ins Kino. Auch der T-800 ist wieder im Einsatz.

2029 herrscht Krieg zwischen den Menschen und der KI Skynet. Beide Seiten schicken je einen Killerroboter in die Vergangenheit – das Jahr 1995 – zurück, um die Geschehnisse in der Zukunft in ihrem Sinne zu beeinflussen.

Der umprogrammierte T-800 ist nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik, gibt aber alles, um das Leben des aufmüpfigen Teenagers John Connor zu retten. Im Film ist „Der Tag der Abrechnung“ am 29. August.

Passend dazu kommt der auch nach 35 Jahren immer noch atemberaubende Actionthriller für kurze Zeit in die Kinos. (GEB)

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