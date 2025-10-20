mopo plus logo
Marcel Kösling

„Moment Mal!“ – Comedian Marcel Kösling zwingt sein Publikum in seinem neuen Programm zum Innehalten. Foto: Olli Haas

  • Eppendorf

Ein Mann, drei Seiten: Comedian Marcel Kösling in Hamburg

Warum sich mit wenig begnügen, wenn viel in einen einzigen Abend passt? Wie bei Marcel Kösling. Er kann Comedy, Kabarett und Magie!

Den Titel „Allzweckwaffe der deutschen Kleinkunstszene“ hat er sich redlich verdient, mit Geschichten erzählen, zaubern, singen und Blockflöte spielen. Im neuen Programm zwingt er sein Publikum zum Innehalten: „Moment Mal!“

Marcel Kösling: Perfekte Pointen und überraschende Illusionen

Für Marcel Kösling heißt das keineswegs, Tempo rauszunehmen, im Gegenteil: Perfekt gesetzte Pointen und überraschende Illusionen wechseln sich ab mit Storytelling, bei dem Kösling die Fallstricke des Alltags analysiert – und auch vor persönlichen Peinlichkeiten nicht Halt macht.

Alma Hoppes Lustspielhaus: 21.10., 20 Uhr, 30-37 Euro, Tel. 55565556, almahoppe.de

Der Plan7 vom 15. Oktober MOPO
Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

