Ein Mann, drei Seiten: Comedian Marcel Kösling in Hamburg

Warum sich mit wenig begnügen, wenn viel in einen einzigen Abend passt? Wie bei Marcel Kösling. Er kann Comedy, Kabarett und Magie!

Den Titel „Allzweckwaffe der deutschen Kleinkunstszene“ hat er sich redlich verdient, mit Geschichten erzählen, zaubern, singen und Blockflöte spielen. Im neuen Programm zwingt er sein Publikum zum Innehalten: „Moment Mal!“

Marcel Kösling: Perfekte Pointen und überraschende Illusionen

Für Marcel Kösling heißt das keineswegs, Tempo rauszunehmen, im Gegenteil: Perfekt gesetzte Pointen und überraschende Illusionen wechseln sich ab mit Storytelling, bei dem Kösling die Fallstricke des Alltags analysiert – und auch vor persönlichen Peinlichkeiten nicht Halt macht.

Alma Hoppes Lustspielhaus: 21.10., 20 Uhr, 30-37 Euro, Tel. 55565556, almahoppe.de

