Ein letztes Mal: Honigfabrik lädt zum Open-Air-Kino

Zum letzten Mal in diesem Jahr lädt die Honigfabrik zum Open-Air-Kino im Innenhof, direkt am Kanal.

Gezeigt wird das französische Drama „Gagarine“: Es erzählt die Geschichte von Yuri, der in einer Pariser Sozialbausiedlung lebt. Der 16-Jährige träumt davon, einmal Astronaut zu werden, doch dann hat er plötzlich ganz andere Sorgen: Das Viertel soll abgerissen werden, und Youri beginnt mit seinen Freunden, die kaputte Technik in den Häusern zu reparieren. Denn wenn alles funktioniert, kann es schließlich nicht abgerissen werden.

Honigfabrik: 29.8., Beginn 21.30 Uhr, Einlass 20.30 Uhr, OmU, Industriestr. 125-131, Eintritt gegen Spende

