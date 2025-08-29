mopo plus logo
Szenen von „Gagarine“

Das französische Drama „Gagarine“ erzählt die Geschichte von Yuri, der in einer Pariser Sozialbausiedlung lebt. Foto: IMAGO/Capital Pictures

  • Wilhelmsburg

Ein letztes Mal: Honigfabrik lädt zum Open-Air-Kino

Zum letzten Mal in diesem Jahr lädt die Honigfabrik zum Open-Air-Kino im Innenhof, direkt am Kanal.

Gezeigt wird das französische Drama „Gagarine“: Es erzählt die Geschichte von Yuri, der in einer Pariser Sozialbausiedlung lebt. Der 16-Jährige träumt davon, einmal Astronaut zu werden, doch dann hat er plötzlich ganz andere Sorgen: Das Viertel soll abgerissen werden, und Youri beginnt mit seinen Freunden, die kaputte Technik in den Häusern zu reparieren. Denn wenn alles funktioniert, kann es schließlich nicht abgerissen werden.

Honigfabrik: 29.8., Beginn 21.30 Uhr, Einlass 20.30 Uhr, OmU, Industriestr. 125-131, Eintritt gegen Spende

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

