Ein Klangrausch in XXL: „Überjazz“ feiert 15 Jahre musikalische Offenheit

Mehr Musik in kürzerer Zeit geht kaum: An zwei Tagen bespielen zeitgleich 27 verschiedene Bands und Solo-Künstler:innen vier Kampnagel-Hallen – 13 Acts am ersten, 14 am zweiten Abend. Möglich macht es das „Überjazz“-Festival in seiner 15. Ausgabe, die zugleich die letzte mit dem bekannten Konzept sein wird.

„Überjazz“ hat seinen guten Ruf, weil es von Anfang an die afroamerikanischen Wurzeln gewürdigt und sie dennoch weitergedacht hat. Auch im Jubiläumsjahr stehen bekannte Namen neben Newcomern auf dem Programm. Zu Erstgenannten gehört vor allen anderen der 85-jährige Saxofonist und Grammy-Gewinner Gary Bartz.

15. Ausgabe des „Überjazz“-Festivals

Dem britischen Poeten Alabaster DePlume, der ebenfalls dabei ist, wird nachgesagt, mit seinen heilenden Gesängen eine Art Schwebezustand im Publikum zu erreichen. Neo-Soul kommt vom US-amerikanischen Sänger und Songwriter Bilal, der einen Grammy in der Kategorie „Best Rap“ einheimste und seit 25 Jahren erfolgreich im Geschäft ist – nicht zuletzt wegen seiner nicht jugendfreien Texte.

Keiyaa mixt R&B, Jazz, Elektronik und Soul. Neva Wireko Keiyaa mixt R&B, Jazz, Elektronik und Soul.

Und ja, Jazzmusik ist immer noch eine männliche Domäne. Umso wichtiger wird es, dass auf dem „Überjazz“-Festival Frauen ihre Stimme erheben. So wie die 33-jährige R&B-Sängerin, Produzentin und Multiinstrumentalistin KeiyaA, die singend erzählt, wie es sich anfühlt, in den USA eine „Person am Rande der Gesellschaft zu sein“.

Von Afrobeat bis Avantgarde, von Bangkok bis Brooklyn

Um Queerness und Traumata geht es in den Kompositionen der Transfemme-Künstlerin Lucy Liebe; seit Kurzem mischt sie die Musikszene Berlins auf, ihr Sound ist roh, intim und scheut sich nicht vor Kitsch.

Saul Williams und Carlos Niño präsentieren ihr gemeinsames Projekt. Todd Weaver Saul Williams und Carlos Niño präsentieren ihr gemeinsames Projekt.

Wie sich Jazz mit HipHop, Indie oder sphärischen Klängen mischt, ist hörenswert, aber nicht mehr fremdartig. Neu hingegen ist die Verbindung aus westlichen und Thai-Instrumenten, wie sie die in Thailand geborene Perkussionistin und Komponistin Salin zu einem Grenzen aufhebenden Stil kombiniert – was perfekt zur Festival-Stimmung passt.

Kampnagel: 31.10. u. 1.11., 19 Uhr, Tagesticket 77,50 Euro, Fr/Sa -Ticket 128 Euro, Tel. 27 09 49, kampnagel.de

Der Plan7 vom 30. Oktober MOPO Der Plan7 vom 30. Oktober

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.