Die Lange Nacht der Literatur bringt Bestseller, Debüts und starke Stimmen in die Stadt.

Katharina Hagena ist ebenfalls bei der Langen Nacht der Literatur dabei und liest aus ihrem Elberoman „Flusslinien“. Heike Steinweg

Hier treffen Debütanten auf Bestsellerautorinnen, neue Stimmen auf Autorenlegenden – ob Lyrik, Krimi, Belletristik, Comic oder Sachbuch: Der große Hamburger Lesetag bietet ein wahres Füllhorn an spannenden Veranstaltungen.

Einige Highlights: Katharina Hagena liest aus ihrem Elberoman „Flusslinien“ (16 Uhr, DENKtRÄUME, Grindelallee 43). Auf Einladung der Bücherstube am Krohnstieg bringt Dora Heldt ein neues Werk mit (Lesung um 18 Uhr im Gemeindesaal der Ansgargemeinde Langenhorn, Wördenmoorweg 22). Simone Buchholz hat kürzlich mit ihrem Buch „Über Söhne“ für viel Gesprächsstoff in den Medien gesorgt: Wie können junge Männer heutzutage untoxisch aufwachsen? (18 Uhr, Buchhandlung Frau Büchert, Hartungstraße 22).

Lange Nacht der Literatur: Abschlussfeier im Literaturhaus

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Wie in ihrem erfolgreichen Roman „Marschlande“ spielt die Handlung in Jarka Kubsovas „Im Licht des neuen Tages“ auf zwei völlig unterschiedlichen Zeitebenen (18.30 Uhr, Büchereck Niendorf-Nord, Nordalbingerweg 15). Heike Geißler wiederum nimmt eine alte Geschichte und bringt sie wuchtig und feministisch in die Gegenwart: Ihre „Michaela Kohlhaas“ sorgt für Unruhe, Abscheu und Aufruhr (18.30 Uhr, Buchladen Osterstraße).

Krischan Koch liest um 17 Uhr in der Bücherhalle Niendorf aus seinem Krimi „Einer flog über das Möwennest“. picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Lilli Tollkiens „Mit beiden Händen den Himmel stützen“ ist auf der Longlist für den Buchpreis und erzählt von einer schwierigen Kommunen-Kindheit in den Achtzigern (18.30 Uhr, Heymann, Osterstraße 134). Den richtigen Umgang mit Rechten lotet Annika Büsing in „Magisch“ aus – und zwar am Beispiel des Bruders der Protagonistin, die nach langer Zeit in ihre provinzielle Heimat zurückkehrt (19 Uhr, Buchhandlung Lüders, Heußweg 33).

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In der Buchhandlung Wassermann (20 Uhr, Elbchaussee 577) liest Judith Schalansky aus ihrem neuen Buch „Marmor, Quecksilber, Nebel“. Wie immer bei ihr: eine 360-Grad-Erkundung der Welt. Zum Abschluss wird ab 21.30 Uhr im Literaturhaus gefeiert: bis in die Nacht hinein!

Lange Nacht der Literatur: 5.9., alle Termine: langenachtderliteratur.de

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