Seit Jahrzehnten bringt der Circus Quaiser die Magie der Manege nach Hamburg. Was in den Großen Wallanlagen auf kleine und große Besucher wartet.

Der Circus Quaiser gehört seit mehr als 50 Jahren zum Hamburger Sommer dazu. picture alliance/ imageBROKER

Seit mehr als 50 Jahren gehört der Circus Quaiser zum Sommer dazu. Generationen von Erwachsenen und Kindern haben hier die Magie der Zirkuswelt entdeckt.

Als echter Familienbetrieb steht Quaiser für persönliche Atmosphäre, gelebte Tradition und moderne Unterhaltung. In den Großen Wallanlagen erwartet kleine und große Besucher ein klassisches Programm mit Clownerie, Jonglage und Akrobatik. Erlebnisreiche Vorstellungen, in denen sich Zirkusatmosphäre und die Freude am gemeinsamen Staunen zu besonderen Momenten verbinden.

Planten und Blomen/Große Wallanlagen: bis 18.8., 11 und 14 Uhr, Sa und So 15 und 17 Uhr, Eintritt frei

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