Ein Abend mit echten Helden: Das Marvel-Universe in der Barclays-Arena

Wer ein Faible für Superhelden-Filme aus dem Marvel-Universum hat, für den ist „The Infinity Saga Concert Experience“ in der Barclays-Arena ein Muss. Da sorgt ein Sinfonieorchester dafür, dass man Superhelden wie Iron Man, Captain America, Hulk und Thor ganz anders erleben kann als nur auf der Leinwand.

Denn natürlich werden einzelne ikonische Szenen der Comic-Verfilmungen auch groß gezeigt – aber dabei bleibt es nicht. Die Livemusik des Orchesters lässt die Dramatik noch dramatischer erscheinen, die Kämpfe noch kämpferischer. Komplettiert wird das Spektakel durch Spezialeffekte, sodass es (fast) so wirkt, als würde Thor Blitze durch die Arena schleudern oder der Boden von Hulks donnerndem Gebrüll beben.

Marvel-Sagas: Mit Abstand erfolgreichste Filmreihe

Denn davon können viele Fans offenbar nie genug bekommen: An den Kinokassen brachte die „Infinity Saga“ Marvel insgesamt weltweit mehr als 22 Milliarden Dollar ein. Die darauffolgende Reihe „The Multiverse Saga“ knüpft an diese Erfolge an. Und auch wenn Letztere noch nicht abgeschlossen ist, gelten beide Sagas zusammengenommen schon jetzt mit knapp 31,5 Milliarden Dollar Einspielergebnis als bisher mit Abstand erfolgreichste Filmreihe.

Wer jetzt nur noch Bahnhof versteht: Die „Infinity Saga“ umfasst die ersten 23 Filme des „Marvel Cinematic Universe“ mit insgesamt mehr als 54 Stunden Laufzeit (plus ein paar Kurzfilmen), sie startete 2008 mit „Iron Man“. Ihr Ende fand die Geschichte dann 2019 mit „Spider-Man: Far From Home“. Die „Multiverse Saga“ startete 2021 „Black Widow“ und soll 2027 enden.

Konzert mit Filmmusik und Lichteffekten

Und das Konzert-Event will nun die Gäste mit auf eine Reise durch dieses Universum nehmen – mit beeindruckenden Spezialeffekten, actiongeladenen Szenen und eben der Original-Filmmusik. Wenn Sound und Lichteffekte den Saal erfüllen, scheint es, als würden die mächtigen Superhelden zum Leben erwachen – mit ihren jeweils eigenen heldenhaften Melodien.

Und wer die Fan-Community kennt, weiß, dass garantiert nicht nur ein oder zwei, sondern viele als Superhelden verkleidet in die Arena kommen werden ​… Der Abend wird also im wahrsten Wortsinn: legendär.

Barclays-Arena: 29.5., 20 Uhr, Tickets ab 70 Euro

