Ein Abend für Borchert: Hommage am St. Pauli-Theater

Stimmungsvoll den Jahresanfang genießen? Dann könnte das „Best of Borchert“, mit dem Stefan Gwildis ans St. Pauli-Theater zurückkehrt, wie für Sie gemacht sein.

In „Gwildis liest und singt. Borchert. Pack das Leben bei den Haaren“ widmet er sich einem ebenfalls waschechten Hamburger Sohn: Wolfgang Borchert (1921-1947), berühmt geworden insbesondere durch sein Antikriegsdrama „Draußen vor der Tür“. Zusammen mit seinen Musikern präsentiert Stefan Gwildis in seiner Hommage an den Dichter und Schriftsteller von ihm neu vertonte Gedichte, Szenen aus Jugenddramen und einige seiner Lieblingsgeschichten. Einmalig!

St. Pauli-Theater: 5.1., 19.30 Uhr,ab 33,90 Euro, Tel. 47 11 06 66, st-pauli-theater.de

