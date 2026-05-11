Echter Entertainer: Lars Redlich mit neuem Programm

Lars Redlich kann alles: von Flachwitzen über Musik-Comedy bis zu großer Kabarett-Poesie. Der Typ, der angefangen hatte, Lehramt zu studieren, dann aber lieber zu Schauspiel, Gesang und Tanz wechselte, ist ein echter Tausendsassa und begnadeter Entertainer.

Als Musicaldarsteller spielte er schon in „Mamma Mia!“, „Grease“, „Die Eiskönigin“ und „Das Dschungelbuch“, doch auch als musikalischer Comedian begeistert er sein Publikum und gewann schon mehrere Preise.

In seinem neuen Programm „Unaufhaltsam unterhaltsam“ geht er unter anderem der Frage nach, was Techno-Fans und junge Eltern verbindet, wie es klingt, wenn Fettes Brot auf Pavarotti trifft und warum Kaff von Kafka kommt. Natürlich gibt es wie immer bei seinen Solo-Abenden auch Platz für Publikumswünsche: Wenn Lars die hereingerufenen Lieder intoniert und improvisiert, wird es garantiert lustig.

Schmidt-Theater: 12.5., 19 Uhr, ab 22 Euro, Tel. 31 77 88 99, tivoli.de

Der Plan7 vom 8. Mai 2026 MOPO Der Plan7 vom 8. Mai 2026

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