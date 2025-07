„Draußen im Grünen“: Im Park gibt’s jetzt Beats und Blumen

Der Hamburger Open-Air-Sommer ist im vollen Gange. Pünktlich zum August ist auch „Draußen im Grünen“ mit dabei. 2020 inmitten der Pandemie gestartet, um den sorgefreien Genuss von Musik an der frischen Luft zu ermöglichen, gibt es die wundervolle Veranstaltungsreihe nun schon im sechsten Sommer. Konzerte, Lesungen, Podcasts, Comedy – das Programm auf der Bühne des Musikpavillons in Planten un Blomen steht für abwechslungsreiche Live-Erlebnisse in schönster Umgebung. Unter dem Motto #parklifebalance bieten die Events im Park für Kunst-, Musik- und Kulturliebhaber:innen einen Ausgleich vom Alltag. Und es geht gleich stark los!

Die schwedische Indie-Band Shout Out Louds werden ihr vor 20 Jahren international veröffentlichtes Debütalbum „Howl Howl Gaff Gaff“ ordentlich abfeiern. Zum Jubiläum spielen sie das komplette Album und ihre größten Hits, zu denen sich dann auch junge Menschen alt fühlen dürfen (1.8., 18.30 Uhr, 38 Euro).

Am Musikpavillon steigt wieder „Draußen im Grünen“

Die deutsche LGBTQIA+-Ikone Becks musste ihren für den 2.8. geplanten Auftritt leider auf 2026 verschieben. Dafür gibt es an jenem Abend die „Space Nights“, die seit 2023 für Sichtbarkeit, Empowerment und künstlerische Freiheit von FLINTA*-Personen (steht als Akronym für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, transgeschlechtliche und agender Personen) in der Musikszene stehen. Die in Berlin lebende Wienerin Vicky präsentiert dort ihre Musik mit Message, die Essener Künstlerin Yola sorgt für verträumte Klangwelten, und einen Special Guest gibt es auch noch (2.8., 19.30 Uhr, 30 Euro).

Während das Konzert des Iren-Quartetts Picture This am 5.8. bereits ausverkauft ist, gibt es für die Schweizer Black Sea Dahu mit dem Streichquartett Amour Sur Mars noch Karten. Nicht selbstverständlich, denn dieses Doppelpack mit ihrer feinen Mischung aus Indie-Folk und atmosphärischen Klangwelten sorgte schon beim ehrwürdigen Montreux Jazz Festival für Begeisterungsstürme. Frontfrau Janine Cathrein verleiht den ehrlichen, introspektiven Texten der Band mit ihrer kraftvollen Stimme eine unverkennbare Tiefe, für die Dramatik im Park sorgen die Streicher (6.8., 20 Uhr, 34 Euro).

Dritte Runde für das „*Schanzen Open Air“

Wenn der Name nicht zur Location passt: Bei The Gardener & The Tree aus der Schweiz verbinden sich tanzbarer Folkpop und eine mitreißende Bühnen-Performance, bei der das Publikum Teil der Musik wird. Und der Rhythmus der Trommelschläge schallt garantiert noch Tage nach (8.8., 19.30 Uhr, 39 Euro).

Das „*Schanzen Open Air“ geht bei „Draußen im Grünen“ 2025 in die dritte Runde. Für die kanadische Band The Beaches wird ihr Auftritt eine Hamburg-Premiere, die queer-feministische Aktivistin Rike van Kleef liest aus ihrem neuesten Buch, und das Opening übernimmt die „Krach+Getöse*-Gewinnerin Deer Anna (9.8., 19 Uhr, 41 Euro, Solospenden-Ticket 66 Euro).

Und es geht so gut weiter: Die Michalskis (14.8.) und Johanna Sophie x Sebastian (20.8.) sind mit ihren Podcasts über moderne Beziehungen vertreten. Feinste Comedy präsentieren Roger G. (13.8.) sowie die Mitglieder der KDK Stand Up Comedy (29.8.). Musikpoet Max Prosa (26.8.) ist dabei, genauso wie Hamburgs Darling Erobique, der seine jährliche Gartenparty vom Stadtpark nach Planten un Blomen verlegt.

„Draußen im Grünen“: 1.-29.8., diverse Zeiten und Preise, Musikpavillon/Planten un Blomen, draussenimgruenen.de

