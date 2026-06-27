Doppeldenk? Schon der Name des Leipziger Künstlerduos verrät etwas über seinen Geist.

Denn der Begriff stammt aus George Orwells dystopischem Roman „1984“. Er bezeichnet die Fähigkeit, zwei widersprüchliche Überzeugungen gleichzeitig aufrechtzuerhalten und zu akzeptieren. Und ein bisschen ist es so auch mit der grellen, verspielten Kunst von „Doppeldenk“.

Denn was hier sommerlich unter dem Titel „Welcome To Miami“ leuchtet, poppig und in leuchtenden Farben, das hat auch einen subversiven Hintergrund. Marcel Baer und Andreas Glauch machen in schönster Pop-Art-Tradition Konsum und Überfluss zum Thema, weisen auf gesellschaftliche Widersprüche hin und auf die Mechanismen von Werbung und Politik. Die Affenfaust-Galerie hat die Schau nun etwas erweitert: Holzskulpturen, Neonarbeiten und Wandreliefs sind zu sehen, nein, zu erleben! sehr unterhaltsam – und auch irritierend.

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Affenfaust Galerie: bis 11.7., Mi/Do und Sa, je 14-18 Uhr, Eintritt frei

hfr

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