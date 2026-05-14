Don Quijote: Was für ein irres Treiben!

Er ist wieder da. Als eine Art Vorläufer heutiger Verschwörungstheoretiker zieht Don Quijote an der Plattform-Bühne des Ernst-Deutsch-Theaters in den Kampf gegen Windmühlen. „Make Knights Great Again“ hat sich der „Ritter von der traurigen Gestalt“ aufs – wie der ganze Anzug – silbrig glitzernde Käppi geschrieben.

Die Bühnenfassung, frei nach dem Romanklassiker von Miguel de Cervantes, stammt von Cesca Carniéer, die ihr Stück auch selbst inszenierte: Als abgedrehtes Spektakel mit rasanten Rededuellen, Gags und Klangkulisse (musikalische Begleitung: Niklas Raphael Bähnk), das im Gerichtssaal beginnt.

Don Quijote: Ein furioses Spiel

Das Publikum erlebt den „Einzug“ Philipp II., gespielt von Rune Jürgensen. Wie ein heutiger Kino-Zuschauer mit Popcorn und Cola ausgerüstet, mischt er sich unters Volk, um Don Quijote (Aaron Brömmelhaup) den Prozess zu machen. Der sei ein harmloser Büchernarr, verrückt nach Ritterromanen, versichert seine Schwester.

Das könnte Sie auch interessieren: Diese Ähnlichkeit ist kein Zufall: „Der König stirbt“ – ein Stück für unsere Zeit

Sancho Panza (Anatol Käbisch) dagegen schildert in turbulenten Szenen, wie der Ritter ihn erst zu seinem Diener und dann zum Verfechter des Quijotismus machte, der Windmühlen als verzauberte böse Riesen ansieht. Großartig im irren Treiben um Wahrnehmung und Wirklichkeit auch Leela Scherbaum und Daniel Schütter, beide in wechselnden Rollen. Ein furioses Spiel, gegenwartsbezogene zeitkritische Satire.

Ernst-Deutsch-Theater: 15./30.5., je 19.30 Uhr, 21 Euro

Der Plan7 vom 15. Mai 2026 MOPO Der Plan7 vom 15. Mai 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.