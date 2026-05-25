Dieses Stück ist auch bei der x-ten Aufführung super

Über Kunst lässt sich nicht streiten? Oh doch! Und das sogar saukomisch: Yasmina Rezas Komödie „Kunst“ ist das beste Beispiel dafür. Seit mehr als 30 Jahren begeistert das Stück in 40 Sprachen, und es machte Reza zu einer der weltweit meistgespielten Autor:innen.

Wovon sie erzählt, soll ihr persönlich selbst passiert sein: Ein Freund zeigt stolz seine jüngste Anschaffung – ein Gemälde mit weißen Linien auf weißem Grund. Daraus kreierte Yasmina Reza einen der unterhaltsamsten 90-minütigen Theaterabende: Kunstfreund Serge möchte seine Begeisterung für das 160 mal 120 Zentimeter große Bild mit seinen besten Freunden teilen. Sein Kumpel Marc lacht ihn schallend aus, und Yvan weiß nicht so recht, was er davon halten soll.

Das St. Pauli-Theater zeigt wieder „Kunst“

Die Situation eskaliert, als die beiden erfahren, dass Serge für diese leere Leinwand im Rahmen 200.000 Franc hingeblättert hat – immerhin führte ein namhafter Künstler den Pinsel. Wie kann jemand derart viel Geld für diese „weiße Scheiße“ ausgeben? Der glückliche Besitzer allerdings kann darin jede Menge erkennen: Farben, Formen, Licht.

Während Serge sein Bild verteidigt, das Marc schonungslos niedermacht, fällt Yvan die Rolle der Pufferzone zu. Doch Yvan zieht sich auf eine neutrale Position zurück, will nicht Partei ergreifen. Für diese Haltung wird er zum Dank von beiden Seiten attackiert: Wenn ihm das Bild egal sei, dann wohl auch seine Freunde! Unvermittelt muss die weiße Fläche an der Wand für alle möglichen Projektionen herhalten: Um das Gemälde geht es längst nicht mehr, sondern um Lebensentwürfe, Eitelkeiten und die unterschiedlichen Beziehungen zu Frauen – samt bevorstehender Hochzeit und vergangener Trennung.

Komödien-Knüller seit 20 Jahren

Plötzlich steht sogar die Freundschaft der drei auf dem Spiel, denn offenbar haben sie sich schon zuvor voneinander entfernt. Um das zu bemerken, brauchte es das Bild. Doch dann nimmt der Konflikt eine unerwartete Wendung …

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Seit 2006 wird die Kult-Inszenierung in unregelmäßigen Abständen am St. Pauli-Theater gezeigt, jetzt ist sie endlich zurück: mit Peter Jordan, Sascha Nathan und Stephan Schad.

St. Pauli-Theater: 23.-27.5., 19.30 Uhr, 39,90 Euro, ermäßigt 19,95 Euro, Tel. 47 11 06 66, st-pauli-theater.de

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