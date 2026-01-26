Diese „Best Ager“ trauen sich was

Als Speed Dater suchen ein paar Best Ager nach Wegen aus der Einsamkeit. Spitze: das in Hochform agierende Ohnsorg-Theater-Ensemble, das in „Kribbeln in’n Buuk – Der Himmel voller Geigen“ in ebenso amüsanten wie berührenden Rollen als reife Singles besticht.

Einen Grund, warum sie sich für diese Form des flotten Kennenlernens entschieden hat, nennt die vor Aufregung hibbelige Rosi Zapp (herrlich: Beate Kiupel). Sie misstraut „dem Internet und seinen Menschenfressern“, bleibt aber auch beim Treffen potenzieller Partner im plüschigen Etablissement mit Kennenlern-Ecke (Bühne: Sabine Flunker) auf der Hut – und hüllt sich beim „Talk“ mit Klaus (Till Huster), dem kernigen Mathematiker im Ruhestand, in Schweigen.

Eine Wonne ist es auch, dabei zuzusehen, wie der biedere Strickjackenträger Gabor (unsicher zu erkennen, „was Frauen wollen“, und herausragend gespielt von Oskar Ketelhut) auf Sabine, die überdrehte Verkäuferin im Zoofachhandel (Birthe Gerken), trifft und sie den Balzruf des Königspinguins nachahmen.

Überhaupt sind die liebevoll skurril gezeichneten Typen das große Plus der Inszenierung (Regie führte Stück-Autor Marc Becker). Von Polizist Udo (Robert Eder) über die exzentrische Reisekauffrau Wilma Löwe (Meike Meiners) bis hin zu den jungen Organisatoren Frauke (Laura Uhlig) und Manfred (Johannes Kalle Schäfer).

Ein Abend über Menschen, die ihrem Leben eine andere Richtung geben wollen und sich dabei manchmal zum gemeinsamen Singen zusammenfinden. Jedenfalls dann, wenn frei nach dem Udo-Jürgens-Song „heute der erste Tag vom Rest unseres Lebens beginnt“: Unterhaltsamer hätte man diesen ersten Tag kaum starten können. bs

Ohnsorg-Theater: bis 15.2., diverse Termine und Zeiten, ab 34,16 Euro, Tel. 35 08 03 21

