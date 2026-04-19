„Die Picassos kommen“: Große Kunst mit wenigen Strichen

Picasso, der Titan der Kunst, der nimmermüde Superschöpfer. Es ist gar nicht so einfach, über ihn zu schreiben und nicht in Klischees zu verfallen. Doch ist die Faszination des spanischen Meisters bis heute ungebrochen. Neben seinem malerischen Werk begeistert vor allem sein Schaffen als Zeichner und Plakatkünstler. Seine grafischen Arbeiten fassen die großen Themen des Künstlers zusammen: die Liebe zur Kunst der Antike und Afrikas, zum Theater, zu Zirkus und Stierkampf, aber auch zu den alten Meistern und Erotik.

Doch Pablo Picasso konnte auch anders. Wie seine Tierzeichnungen zeigen: Sein kleiner Pinguin aus dem Jahr 1907 entstammt einer ganzen Reihe von Tierbildern und machte als Poster oder Massenedition eine Riesenkarriere: Ganz schnell, mit einem einzigen Strich zu Papier gebracht, zeigt Picasso hier, was für ein minimalistischer Zauberer er sein konnte. „Le Pingouin“ ist eine seiner bekanntesten Zeichnungen, aber auch seine anderen Tierbilder, etwa des Dackels „Lump“ oder einer Eule, sind weltweit bekannt.

Mehr als 80 Originalwerke

Mehr als 80 seiner Originalplakate und Lithografien aus Privatsammlungen sind nun unter dem Titel „Die Picassos kommen!“ in der Fabrik der Künste zu sehen: Werke eines Meisters, der in der Zeichnung und Grafik stets ein wichtiges Experimentierfeld gesehen hat. Diese Arbeiten wirken in besonderer Weise auf den Betrachter. „Um zu wissen, was man will, muss man anfangen zu zeichnen“, hat Picasso selbst die Bedeutung seines grafischen Werks beschrieben.

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Die Plakatkunst entsteht bei Picasso oft mit nur wenigen schnellen Strichen. Und die Ausstellung führt die handwerkliche Präzision eines Künstlers vor Augen, der sich immer wieder mit dem Medium Plakat auseinandergesetzt hat – und das in einer beeindruckenden Stilvielfalt, bei der er zwischen Farblithografie und Linolschnitt, zwischen Schrift, Zeichnung und Motiv wechselte – und sich um klassische Gestaltungsregeln herzlich wenig scherte – „Die Picassos kommen!“ muss man sehen!

Fabrik der Künste: Bis 26.4., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa-So 12-18 Uhr, Kreuzbrook 12, Eintritt frei; „Collector’s Talk“ am 18.4., 17 Uhr, fabrikderkuenste.de

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