Die Night Of The Proms beeindruckt mit geballter Starpower

Sollten Sie zu den vielen Stammgästen der jährlich in der Barclays-Arena stattfindenden „Night Of The Proms“ gehören, geht es Ihnen vielleicht genauso: Am Ende der dreieinhalbstündigen Show fragt man sich jedes Mal, wie denn das (Line-up) wohl im Folge-Jahr zu toppen wäre. 2024 war das umso mehr der Fall, denn die NOTP hatte ihr 30-jähriges Jubiläum groß gefeiert. Die gute Nachricht: Auch im 31. Jahr wird geklotzt statt gekleckert!

Schockrocker Alice Cooper („Poison“, „School’s Out“) gibt sich die Ehre und wird den Beweis antreten, wie gut Rock und Klassik zusammengehen. Joss Stone, diese Wahnsinns-Soulröhre, die nicht nur Mick Jagger begeistert, wird dabei sein. Für Michael Schulte, spätestens seit seinem vierten Platz für Deutschland beim ESC 2018 mit „You Let Me Walk Alone“ nicht mehr wegzudenken aus der hiesigen Musikszene, ist Hamburg quasi ein Heimspiel.

Musikstars werden von einem Orchester begleitet

Irre freuen darf man sich über Synthiepop-Legende Midge Ure (Ultravox, Visage), der sich zuletzt krankheitsbedingt zurückgezogen hatte und nun erstmals für seine größten Hits wieder die Bühne rockt. Die dänischen Elektro-Percussion-Meister Safri Duo sind Wiederholungstäter bei den Proms; 2001 landeten sie mit „Played-A-Live (The Bongo Song)“ einen Überhit.

Vanessa Amorosi vertrat bei der NOTP 2024 stimmlich beeindruckend Annie Lennox, als Dave Stewart die Hits der Eurythmics darbot. Diesmal erlebt man die australische Powerfrau mit der Vier-Oktaven-Stimme als Solokünstlerin. Wobei solo hier nicht wörtlich zu nehmen ist. Denn allen Künstlern steht das 75-köpfige Antwerp Philharmonic Orchestra unter Leitung der brasilianischen Dirigentin Alexandra Arrieche sowie der Chor Fine Fleur zur Seite. Da wird die Bühne rappelvoll.

Barclays-Arena: 5. + 6.12.2025, jeweils 20 Uhr, Karten ab 63,50 Euro

