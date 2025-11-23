Die Geschenkeklarmachen-Show: Verkaufs-Ausstellung im Hafenbahnhof

Mal über ’ne Weihnachtsmesse gelaufen und gedacht: „Bei aller Liebe, wem sollte ich das denn schenken!“?

Das Gefühl kennen wohl auch Thomas Tannenberg, Jörg Kupke aka JOGI, Tanja Roschat und Jule K. Und deshalb stellten sie Kunst her, die sie auch selbst gerne geschenkt bekämen. Ihre Bilder und Skulpturen gibt’s jetzt bei „Kunst aus der Kiste“, der etwas anderen Verkaufs-Ausstellung unter dem Motto „The Big Hafenbahnhof Holy X-mas Geschenkeklarmachen-Show“. Für Kuchen, Kaffee und Glühwein ist gesorgt. Und für „gepflegte Beschallung“ natürlich auch. Der Eintritt ist frei.

Hafenbahnhof: 23.11., 12-18 Uhr, Große Elbstr. 276

Der Plan7 vom 21. November 2025 MOPO Der Plan7 vom 21. November 2025

