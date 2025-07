Die fröhlichste Ausstellung des Sommers

Hinter Yeye Weller stecken gleich zwei Künstler, die ihren Style angenehm unverkopft kultivieren: Ihre farbenfrohen Illustrationen, ihre verspielten Figuren bringen alte US-Cartoons und moderne Popkultur zusammen. Das Duo ist durch die Zusammenarbeit mit Marken wie Adidas, Coca-Cola, Decathlon oder Netflix bekannt geworden – die Bildsprache ist ganz und gar einzigartig. „Wir arbeiten als Künstlerduo in Münster. Wir lieben Farben, Fußball und den Sidecar-Cocktail“, sagen sie als Selbstbeschreibung.

„Es gibt keine tiefe Botschaft hinter unseren Arbeiten“, erläutern Yeye Weller, „unsere Illustrationen kommen so wie sie sind: fröhlich, bunt und leuchtend.“ Es geht um das pure visuelle Vergnügen, wie man jetzt in der Affenfaust erleben kann. Diese Kunst, sie soll berühren, soll staunen lassen.

Das Künstler-Duo Yeye Weller lässt die Sonne rein

Die Sommerausstellung soll ein raumgreifendes, begehbares Kunstwerk sein – der gesamte Galerieraum wird zur spielerischen, verspielten Bildwelt. „Stay Sunny“ zeigt rund 50 neue Arbeiten, wie etwa handgefertigte Holzreliefs und sommerliche Editionen. Werke, die Spaß machen, die eine besondere Leichtigkeit ausstrahlen.

Und wie kommt man auf solche Ideen? Inspiration ist wichtig – auch Vorbilder. Yeye Weller sind etwa große Fans des Beatles-Animationsfilms „Yellow Submarine“, wie sie in einem Interview gesagt haben: „Durch solche Vorbilder entwickelt man über die Jahre eine persönliche Ästhetik und bedient sich daraufhin ständig an verschiedenen Fragmenten anderer Illustrationen, um letztendlich seinen eigenen Stil zu finden.“ Und diesen Stil hat das Duo zweifellos gefunden – jetzt kann man es in Hamburg erleben!

Affenfaust Galerie: bis 2.8., Mi/Do/Sa 14 bis 18 Uhr, Paul-Roosen-Straße 43, affenfaustgalerie.de; am 12.7. (19-23 Uhr) gibt’s ein Weinfest

