Die bunteste Messe der Stadt: Kunst und Rares – für den Nerd in dir

Willkommen im Paralleluniversum: Wenn sich in der Fabrik Ninjas, Zauberer, Piraten und Comic-Nerds tummeln, dann ist wieder Zeit für die bunteste Messe der Stadt. Figuren, Fans und Fantasie stehen im Mittelpunkt – bei einem Event, das Manga, Anime, Graphic Novels feiert– Cosplayer sind natürlich „very welcome“!

Cosplayer? Das sind die Hardcore-Fans, die eine fiktive Figur möglichst originalgetreu nachbilden. Das „Costume Play“ wurde in Japan erfunden – und ist seit einigen Jahren auch bei uns eine total verrückte Fan-Praxis. Aber auch, wer sich einfach „ganz normal“ über das Comic-Angebot informieren möchte, ist bei der Comic- & Mangaconvention richtig.

Wer stöbern will, wird fündig: Es gibt Neuheiten und Raritäten, von limitierten Ausgaben über Originalzeichnungen bis hin zu seltenen Figuren und Artprints. Also, auf in die Fabrik! Die ist heute eine bunte, lebendige Gegenwelt voller Fantasie, Inspiration und Spaß.

Fabrik: 2.8., 10-17 Uhr, 8 Euro, fabrik.de

Der Plan7 vom 1. August 2025 MOPO Der Plan7 vom 1. August 2025

