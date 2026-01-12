Deutsch-holländische Grenzerfahrung: Beliebter Comedian in Hamburg

Wenn ein Niederländer bei der Fernsehsendung „Die besten Comedians Deutschlands“ mitmacht, gleicht das einem Ritterschlag. Oder? Patrick Nederkoorn, der in Amsterdam lebt, ist längst auch hierzulande erfolgreich. In seinem zweiten deutschsprachigen Programm „Der fliehende Holländer“ thematisiert er Grenzen, Brücken, Liebe, Flucht und Steuer.

Das Ausgangsszenario: Er überlegt, an die niederländisch-deutsche Grenze zu ziehen. Aber auf welche Seite? Lieber dort leben, wo Drogen legal konsumiert werden und Käse in Massen genossen wird? Oder besser doch in Deutschland? Mit seinem Programm „Die orangene Gefahr – die Holländer kommen“ wurde Nederkoorn für den Prix Pantheon nominiert und gewann unter anderem den Komiker-Jackpot und den Silbernen Reinheimer Satirelöwen.

Das könnte Sie auch interessieren: Magisch und verträumt: In der Galerie Affenfaust zeigen drei Künstler ihre Werke

Bei seinen Shows begleitet ihn Pianist Guido van de Meent, denn Nederkoorn singt auch gern satirische Lieder. Kritiker beschreiben ihn als „starken Comedian, exzellenten Sänger und geborenen Entertainer“.

Alma Hoppes Lustspielhaus: 13.1., 20 Uhr, ab 24 Euro, Tel. 555 6 555 6, almahoppe.de

Der Plan7 vom 9. Januar 2026 MOPO Der Plan7 vom 9. Januar 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.