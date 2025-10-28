mopo plus logo
Ines Anioli

Wenig Schamgefühl, viel Selbstliebe: Comedienne Ines Anioli tritt in der Laeiszhalle auf. Foto: Stephie Braun

  • Neustadt

Derbe „Danzingkween“: Comedienne Ines Anioli in Hamburg

Bitte was?: „Tiefgründigster Ficki-Ficki-Humor“? So annonciert, weiß man schon, was einen in der Laeiszhalle erwartet.

Wenig Schamgefühl, viel Selbstliebe, das ist die 1986 in Duisburg geborene Podcasterin und „Danzingkween“ Ines Anioli, deren Auftritte und Videos tatsächlich herrlich anarchische Momente haben. Tausende von Menschen folgen ihrem Motto „Dance Like Nobody’s Watching“ – und wer Bock hat, auch mal in der Laeiszhalle die Sau rauszulassen, dem sei diese Veranstaltung empfohlen.

Zum Eingrooven vor der Show empfehlen wir sehr das YouTube-Video, in dem Ines Anioli eine Whisky-Messe besucht – die „Finest Whisky Deluxe“. Hier ist Umsonst-Saufen angesagt. Derbe, derbe!

Laeiszhalle: 29.10., 20 Uhr, 44 Euro

Der Plan7 vom 24. Oktober MOPO
Der Plan7 vom 24. Oktober
Der Plan7 vom 24. Oktober

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

