mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Silbernes Lametta hängt über einen Mann.

Der junge Dichter Andreas Magnus (Julian Greis) reist nach Berlin, um das Großstadtleben zu entdecken. Foto: Isabel Machado Rios

  • Ottensen

Coming-out in unsicheren Zeiten: „Der fromme Tanz“ am Thalia Gaußstraße

kommentar icon
arrow down

Skandal! Mit „Der fromme Tanz“ machte der 19-jährige Klaus Mann nicht nur seine literarischen Ambitionen öffentlich, sondern auch seine Homosexualität (die in der Weimarer Republik verboten war). Papa Thomas reagierte zumindest nach außen mit Augenrollen.

In dem Buch möchte Protagonist Andreas in Berlin ebenfalls als Autor von sich reden machen. Vor allem aber macht er in den wilden Zwanzigern so richtig Party. Unglücklich verliebt, reist er seinem Schwarm nach Paris hinterher – vergeblich. Im Thalia in der Gaußstraße inszeniert Regisseur Ran Chai Bar-zvi den kaum verschleierten biografischen Stoff mit Julian Greis in der Hauptrolle.

Thalia Gaußstraße: 24., 18.9., 10.10., Karten 33 Euro, thalia-theater.de

Der Plan7 vom 19. September 2025 MOPO
Der Plan7 vom 19. September 2025
Der Plan7 vom 19. September 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test