Coming-out in unsicheren Zeiten: „Der fromme Tanz“ am Thalia Gaußstraße

Skandal! Mit „Der fromme Tanz“ machte der 19-jährige Klaus Mann nicht nur seine literarischen Ambitionen öffentlich, sondern auch seine Homosexualität (die in der Weimarer Republik verboten war). Papa Thomas reagierte zumindest nach außen mit Augenrollen.

In dem Buch möchte Protagonist Andreas in Berlin ebenfalls als Autor von sich reden machen. Vor allem aber macht er in den wilden Zwanzigern so richtig Party. Unglücklich verliebt, reist er seinem Schwarm nach Paris hinterher – vergeblich. Im Thalia in der Gaußstraße inszeniert Regisseur Ran Chai Bar-zvi den kaum verschleierten biografischen Stoff mit Julian Greis in der Hauptrolle.

Thalia Gaußstraße: 24., 18.9., 10.10., Karten 33 Euro, thalia-theater.de

