Der „Christmas Garden“ ist gestartet: Das bringt richtig schön Licht ins Dunkel

Von den vielen vorweihnachtlichen Glanzlichtern in Hamburg ist diese Veranstaltung eine der schönsten: Der Loki-Schmidt-Garten, der Botanische Garten der Universität Hamburg in Klein Flottbek, verwandelt sich wieder in einen zauberhaften „Christmas Garden“. Schon am 14. November ging es los mit dem Lichterzauber, der auch im vergangenen Jahr dort zu erleben war.

Und diesmal gibt es wieder Neues: Die Kraft der Elemente ist der thematische Schwerpunkt – und zudem darf man sich auf ein „Kulinarisches Weihnachtsdorf“ freuen. Zwischen Naturerlebnis und weihnachtlicher Lichtkunst, ganz in der Nähe der S-Bahn-Station Klein Flottbek gelegen, wird der Garten für mehrere Wochen zur Anlaufstelle nicht nur für Naturfreunde, sondern auch für Weihnachts-Romantiker.

Ein tolles Konzept für den zur Uni gehörenden Garten, der 2012 in Gedenken an Loki Schmidt umbenannt wurde. Sie hatte sich lange Jahre für die Anlage engagiert; schon zu Lebzeiten wurde ihr dort ein Denkmal gesetzt.

Mehr als 30 Installationen und „Galaktisches Gefunkel“

Auch die Glaspyramide ist im diesjährigen „Christmas Garden“ wieder zu sehen. Christmas Garden Auch die Glaspyramide ist im diesjährigen „Christmas Garden“ wieder zu sehen.

In diesem Winter werden mehr als 30 Installationen gezeigt – auf einem neuen Rundweg, der auch daran erinnern soll, dass das Weihnachtsfest ein Fest des Lichts ist, das die Dunkelheit überwindet. Das Licht hat in der christlichen Vorstellung eine große symbolische Bedeutung in der Weihnachtszeit – und so kann man sich mit Sternenglanz in den Bäumen, Lichtspielen, Nebelsphären und einem romantischen Kerzenhimmel auf das Weihnachtsfest einstimmen.

Auch eine „Kathedrale der Farben“ gibt es! Und was das „Galaktische Gefunkel“ ist, das wird jetzt noch nicht verraten! Eine weihnachtliche Traumwelt, direkt in Hamburg. Vielleicht kommen bei dem einen oder anderen hier sogar ganz spirituelle Gefühle auf.

Loki-Schmidt-Garten: 14.11.-11.1. (16.-18.11., 23.-25.11. sowie am 24./31.12. geschlossen), ab 16,50 Euro, christmas-garden.de/hamburg

