Selfie-Time: Elena von der Waidt (Elena Zvirbulis) und der 50-Dollar-Diktator (Hans-Jürgen Helsig) machen Fotos auf dem Sofa. Morris Mac Matzen

Gerade noch hat „Gutmensch“ Cornelius von der Waidt gegen Wohambe Wahumbe, Alleinherrscher von Malumbo, demonstriert, da klingelt es – und genau dieser Diktator steht vor der Tür.

Er bittet um eine Bleibe für die Nacht, denn schließlich ist Cornelius dank einer 50-Dollar-Patenschaft sein Paten-Papa. Und Wohambe würde gerne seine „Familie“ kennenlernen ...

Zwei Welten prallen aufeinander, was sich in „Der 50-Dollar-Diktator“ in urkomischen Dialogen und Situationskomik entlädt – etwa wenn Wohambe erklärt, sein dreieckiges Land wieder viereckig machen zu wollen oder wenn er Cornelius’ Tochter Konzertkarten für einen frauenfeindlichen Gangsterrapper besorgt ... Im Herbst 2025 wurde das Stück vom Publikum begeistert gefeiert, jetzt ist es zurück im Spielplan.

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Schmidt Theater: 23.7.-24.10., diverse Uhrzeiten, ab 30 Euro, tivoli.de

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