Dem Pöbel zur Freude: Wenn Humoristen richtig loslegen

Wer sich vom Titel nicht angesprochen fühlt, ist selbst schuld: „Dem Pöbel zur Freude“ liefern vier Entertainer:innen einen Abend lang Gags ab. Für dieses Format hat das Centralkomitee den Begriff „Humorist:in“ wiederentdeckt.

Vier von ihnen gehören zur gastgebenden, festen Besetzung: Johannes Floehr, Piero Masztalerz, Tobias Vogel und Ella Carina Werner. Sie traktieren das Publikum über zwei Stunden hinweg mit ihren Talenten, musikalisch oder mit Geschichten und Cartoons – jeden dritten Mittwoch im Monat. Gäste gibt’s auch: Diesmal kommen Hauck & Bauer.

Centralkomitee: 17.9., 20 Uhr, Tickets 17,80 Euro

Der Plan7 vom 12. September 2025 MOPO Der Plan7 vom 12. September 2025

