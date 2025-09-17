mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Gruppe von Entertainern vor einer schwarzen Wand

„Dem Pöbel zur Freude“ verspricht einen Abend voller Gags. Foto: Julia Schwendner

  • St. Georg

Dem Pöbel zur Freude: Wenn Humoristen richtig loslegen

kommentar icon
arrow down

Wer sich vom Titel nicht angesprochen fühlt, ist selbst schuld: „Dem Pöbel zur Freude“ liefern vier Entertainer:innen einen Abend lang Gags ab. Für dieses Format hat das Centralkomitee den Begriff „Humorist:in“ wiederentdeckt.

Vier von ihnen gehören zur gastgebenden, festen Besetzung: Johannes Floehr, Piero Masztalerz, Tobias Vogel und Ella Carina Werner. Sie traktieren das Publikum über zwei Stunden hinweg mit ihren Talenten, musikalisch oder mit Geschichten und Cartoons – jeden dritten Mittwoch im Monat. Gäste gibt’s auch: Diesmal kommen Hauck & Bauer.

Centralkomitee: 17.9., 20 Uhr, Tickets 17,80 Euro

Der Plan7 vom 12. September 2025 MOPO
Der Plan7 vom 12. September 2025
Der Plan7 vom 12. September 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test