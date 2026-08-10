Es beginnt mit einem Bild – ein Bild als Einladung. Nicole Kellers Ausstellungskonzept zu „Photomino Europe“, derzeit in der Freelens-Galerie zu sehen, folgt einem Prinzip, das die Künstlerin seit einigen Jahren in verschiedenen Ausstellungen präsentiert: Ein Foto, das von der Hamburgerin selbst stammt, wird an eine Fotografin oder einen Fotografen geschickt, die darauf wiederum mit einer eigenen Arbeit reagieren. Dieses neue Bild wandert weiter – durch 27 EU-Länder, von einer künstlerischen Position zur nächsten.

Was entsteht bei so etwas? Keine lineare Erzählung, so viel ist klar, sondern eher Überraschendes: eine Kette von Assoziationen und überraschenden Verbindungen. Das Unvorhersehbare ist hier die Idee. Es gibt keinerlei Vorgaben – und so verfolgen die Fotografinnen und Fotografen dieser Ausstellung ganz unterschiedliche visuelle Ziele.

Freelens Galerie: Eine Ausstellung ohne Vorgaben

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Auf eine Art ist diese Ausstellung mit einem Gespräch zu vergleichen: ein europäisches Bilder-Gespräch, das wie das Spiel „Stille Post“ funktioniert. Kellers Eröffnungsbild zeigt den Fernsehturm und das Gerüst einer Achterbahn auf dem Dom. Dieses Bild gibt den Ton vor, den andere Künstler und Künstlerinnen auf ganz andere Art weiterspielen. Und so kommt man irgendwann zu einer düsteren Raum-Inszenierung von Boris Gaberščik aus Slowenien oder einem zeitlosen Porträt eines jungen Mannes von Denis Butorac aus Kroatien.

Wer durch die Ausstellung geht, sucht Verbindungen. Und findet sie – mal offensichtlich, mal subtil und alles andere als naheliegend. So ist „Photomino Europe“ auch als großer Zusammenhang zu begreifen: Die eigentliche Protagonistin der Ausstellung ist die Beziehung zwischen den Bildern, zwischen Künstlerinnen und Künstlern. Oder auch, politisch verstanden: das Band, das Europa (noch?) eint.

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Sehenswerte Ausstellung: Bilder, die reisen können

Klaus Pichlers Boxhandschuh Klaus Pichler

Über ihr Bild von Fernsehturm und Achterbahn sagt Nicole Keller: „Ich habe ein Foto ausgewählt, von dem ich mir erhoffte, dass es auf möglichst vielen Ebenen als Inspiration dient, die Vernetzung dieses europaweiten Projekts symbolisiert, eine Verbindung zu Hamburg widerspiegelt und zudem meine derzeitige Stimmung zum Ausdruck bringt: Es braut sich ein Sturm zusammen, die Welt fühlt sich an wie eine Achterbahn mit rasanten Veränderungen und komplexen Herausforderungen, doch gleichzeitig steht die sonnenbeschienene Achterbahn auch für etwas Verspieltes, einen positiven Kontrollverlust, kindliche Freude und Freiheit.“

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Bilder können reisen. Fotografien können flüstern. Eine sehr sehenswerte Ausstellung!

Freelens: Bis 10.9., Mo-Do 10-18 Uhr, Fr 10-16 Uhr, Eintritt frei, Alter Steinweg 15, Tel. 30 06 64-0; Führungen am 12. und 19.8., jeweils 18.30 Uhr

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