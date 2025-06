Das Japan-Filmfest Hamburg: Frischer Wind aus Fernost

In japanischen Kinos gibt es eine strenge Etikette. Zu den wichtigsten Punkten gehören: Stille, keine Speisen oder Getränke im Saal und Rücksichtnahme auf andere Zuschauer – solch eine Atmosphäre wird man in deutschen Multiplexen vergeblich suchen. Das Metropolis und das Studio-Kino bieten hingegen den passenden Rahmen, wenn es heißt: „Das 26. Japan-Filmfest Hamburg ist eröffnet!“

Monsterhorror mit Godzilla, zauberhafte Anime-Geschichten oder Klassiker wie „Die sieben Samurai“: Das japanische Kino ist unheimlich facettenreich; die Filmindustrie des Landes zählt zu den größten und ältesten der Welt. Unter dem Motto „Faszination Japan – auf zu den Sternen“ präsentiert das Festival wieder mal eine beeindruckende Auswahl an aktuellen Filmen, die die technikbegeisterte fernöstliche Kultur- und Industrienation in all ihren Facetten zeigen.

26. Japan-Filmfest in Hamburg

JFFH „A Journey To The Fictitious Point“: Das Psychodrama läuft am 21.6., 18 Uhr, im Studio. „A Journey To The Fictitious Point“: Das Psychodrama läuft am 21.6., 18 Uhr, im Studio.

JFFH „A Few Moments Of Cheers“ dreht sich um Musikerkarrieren (22.6., 16.45 Uhr, Metropolis). „A Few Moments Of Cheers“ dreht sich um Musikerkarrieren (22.6., 16.45 Uhr, Metropolis).

JFFH „The Blink Of Time“ läuft im Kurzfilmprogramm (21.6., 16.45 Uhr, Metropolis). „The Blink Of Time“ läuft im Kurzfilmprogramm (21.6., 16.45 Uhr, Metropolis).

Rund 60 Produktionen stehen auf dem Programm: Spiel-, Kurz-, Arthaus- und Genrefilme, Anime, Welt- und Deutschlandpremieren. Von anspruchsvoller Filmkunst über Komödien bis zu experimentellen Arbeiten dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Eröffnet wird das Festival am Mittwoch im Metropolis mit der Deutschlandpremiere des Films „Wings Of The Phoenix“. Regisseur Tsukasa Kishimoto erzählt in seinem sensiblen Drama von den Hoffnungen und Ängsten der Bewohner Okinawas. Ein Thema, das etliche Festivalstreifen auf unterschiedlichste Art behandeln, denn neben einer weit verbreiteten Technikbegeisterung leiden viele Japanerinnen und Japaner unter den sozialen Zwängen und stehen vor der Herausforderung, die richtige Balance zwischen Tradition und Moderne zu finden. Und wie jedes Jahr erwartet die Festivalbesucherinnen und -besucher ein direkter Austausch mit japanischen Filmschaffenden, die persönlich vor Ort sein werden.

Japan-Filmfest: 18.-22.6., Metropolis, Studio-Kino, Infos: jffh.de

