Das ist ja ’ne Schau! Kunsthalle präsentiert selten Gezeigtes aus ihrer Sammlung

Seltene Sammlungs-Schätze und restaurierte Münzen: In der Kunsthalle können Sie sich jetzt eine Ausstellung ansehen, die Skulpturen, Reliefs und Medaillen aus verschiedenen Epochen präsentiert. Dahinter steckt ein aufwendiges Jahrhundert-Projekt.

Gut ein Jahr lang – bis zum 11. April 2027 – wird die Schau zu sehen sein und einen Überblick über 2500 Jahre Skulpturengeschichte geben. Unter dem Titel „Skulptural“ präsentiert das Haus rund 1000 große und kleine Plastiken, Reliefs, Gemälde, Grafiken, Fotos, Raum- und Videoinstallationen. Die in einer neuen Galerie ausgestellten Werke reichen von der Antike bis zur Gegenwart.

„Skulptural“ zeigt rund 1000 Werke

Diese Sammlung gebe Gelegenheit, genau hinzuschauen in einer Zeit, die verlernt habe, sich auch auf etwas zu fokussieren, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) im Vorfeld.

Die Ausstellung greife das antike Schönheitsideal auf, so die Kunsthalle, und erinnere an die seit mehr als 60 Jahren andauernde Präsentation von Gipsabgüssen, die im 19. Jahrhundert nach antiken Meisterwerken gefertigt wurden. Darunter seien auch teils überlebensgroße Statuen griechischer Götter.

650 Werke werden zeitgleich restauriert

„Eine Maske“, um 1897 von Fernand Khnopff aus Gips gefertigt Christoph Irrgang „Eine Maske“, um 1897 von Fernand Khnopff aus Gips gefertigt

Ein Teil der Ausstellung, etwa 650 Werke, werden zeitgleich im Rahmen eines Forschungsprojekts in der Kunsthalle gesichtet und restauriert, darunter Münzen, Medaillen und Reliefkunst aus Gold, Silber und Bronze. „Die Erfassung, Digitalisierung und Erforschung der Münzen, Medaillen und Plaketten der Kunsthalle ist ein Jahrhundertprojekt, das einen lange unsichtbaren Sammlungsbestand der Kunsthalle wieder zugänglich macht“, sagt Kunsthallen-Direktor Alexander Klar. „Aus der Geschichte des Museums entwickelt die Präsentation Themen, die in großen Zeitsprüngen Gegenwart und Geschichte verbindet und zeitgemäß vermittelt.“

Das könnte Sie auch interessieren: Eindrucksvolle Gruppenschau: Sieht gut aus, gibt viel zu entdecken!

Auch Projektleiterin Annabelle Görgen-Lammers hebt die Besonderheiten der Schau und der dahintersteckenden Arbeit hervor: „Sammlungs-Schätze wie diese kann man nur noch selten entdecken und grundlegend erforschen: 6000 Objekte, die von Anfang an nach rein künstlerischen Kriterien als Grundlage und integraler Teil der Skulpturenabteilung gesammelt wurden.“

Kunsthalle: bis 11.4.2027, Di-So 10-18 Uhr (Do bis 21 Uhr), 18/9 Euro, hamburger-kunsthalle.de

Der Plan7 vom 8. Mai 2026 MOPO Der Plan7 vom 8. Mai 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.