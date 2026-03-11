„Das hast du alles nur geträumt“: Dieses Musical entführt in die Welt der Fantasie

Populäre Paare zeigen sich mitunter in Homestorys. Peter Maffay und seine Frau Hendrikje Balsmeyer machen das anders: Über ihr Familienleben mit der gemeinsamen Tochter Anouk schreiben sie Kinderbücher. Und aus denen wird dank des komponierenden Papas nun „Anouk – Das Kindermusical“.

Anouk kam im November 2018 zur Welt. Schon 2021 erschien mit „Anouk, die nachts auf Reisen geht“ der erste Band der Kinderbuchreihe. Vier weitere folgten seither, und die stolzen Eltern leugnen gar nicht, dass jedes einzelne vom Familienalltag inspiriert ist. Nun haben sie aus ihrem Gemeinschaftsprojekt ein Bühnenstück entwickelt: Von Hendrikje Balsmeyer stammen die Texte, Peter Maffay schrieb zehn stimmungsvolle Songs über ein kleines Mädchen, das gern „in fremden Welten zu Besuch“ ist, und seinen großen Mut.

„Anouk – Das Kindermusical“ für Kinder ab vier Jahren

Angelegt als Gute-Nacht-Geschichten für wenig einschlafwillige Vorschulkinder erzählen die Bücher von Anouks Abenteuern, die sie regelmäßig mit geschlossenen Augen erlebt: Sie trifft Piraten, hilft Freunden, besucht einen Zirkus und steht auf der Bühne. Sowohl Maffay, dem Miterfinder des kleinen grünen Drachen Tabaluga, als auch der ehemaligen Lehrerin Balsmeyer ist es ein Anliegen, Werte wie Freundschaft, Toleranz und Hilfsbereitschaft zu vermitteln.

„Anouk – Das Kindermusical“ spricht Kinder ab einem Alter von vier Jahren an. Allabendlich betritt das kleine Mädchen in Begleitung seines Kuschelaffen eine neue magische Welt. Wenn Anouks Eltern am nächsten Morgen behaupten, sie habe alles nur geträumt, trumpft sie mit einem realen Beweis aus ihren nächtlichen Besuchen auf …

Auf der Bühne schlüpfen sechs Darstellende in mehr als zwanzig verschiedene Rollen und singen sämtliche Lieder live, von einer Band begleitet. Falls das Musical sich eng an die Illustrationen der Kinderbücher anlehnt, dann gleichen Anouks Eltern sogar Hendrikje Balsmeyer und (einem jungen) Peter Maffay.

Laeiszhalle: 12.3., 16 Uhr, Karten für 29,15-56,15 Euro

