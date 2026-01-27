„Da blüht uns was!” Große Kunst-Sause an der Langen Reihe

Das Netzwerken ist keine neue Erfindung, das war schon immer wichtig. Die GEDOK wurde 1926 als „Gemeinschaft Deutscher und Oesterreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen“ in Hamburg von der Mäzenin Ida Dehmel gegründet. Ihr Anliegen war es, künstlerische Talente von Frauen zu fördern. Heute zählt die GEDOK mehr als 2750 Mitglieder in 23 deutschen Städten.

Ida Dehmel, die Gründerin, wurde 1933 von den Nationalsozialisten aufgrund ihrer jüdischen Herkunft zum Rücktritt gezwungen und aus dem Verein ausgeschlossen – wie auch andere jüdische Mitglieder, etwa Anita Rée. 1942 nahm sich Dehmel das Leben, doch ihre Idee lebt bis heute weiter. Denn bis heute ist der Hamburger GEDOK-Verband an der Langen Reihe aktiv – mit Ausstellungen, Lesungen, Konzerten und Vorträgen.

„100 Jahre GEDOK. Künste. Frauen. Netzwerk“ – unter diesem Motto feiert die GEDOK mit ihrem Hauptsitz in Bonn nun ihren 100sten. Die GEDOK Hamburg ist mit etwa 200 Mitgliedern eine der größten der 23 Regionalgruppen – und so ist die Hamburger Jubiläumsausstellung „… da blüht uns was“ auch eine ganz große Sache: 70 Künstlerinnen der GEDOK Hamburg zeigen in der Ausstellung, wie Kunst wachsen kann – und das auch in schwierigen Zeiten. Das Thema der Schau, das sind die, wie die Macherinnen sagen, „zarten, rebellischen und widerstandsfähigen Momente der Kunst“.

Doch nicht nur bildende Kunst gibt es hier jetzt zu erleben. Zum Jubiläumsprogramm gehören auch Musiknachmittage und Lesungen, die Ausstellung aller deutschen GEDOK-Regionalgruppen im benachbarten Museum für Kunst und Gewerbe, ein Konzert im Spiegelsaal des MK&G und eine Lesung in der Gemeindeakademie in Blankenese. Es wird eine ganz große Kunst-Sause!

Kunstforum der GEDOK: 24.1.-28.2., Mi-Fr 13-18 Uhr, Sa-So 13-16 Uhr, Koppel 66/Lange Reihe 75, gedokhamburg.de

