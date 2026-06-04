Da bleibt kein Auge trocken: Zirkus „Waterland“ mit Artistik zum Staunen

Artistik zum Staunen, Jonglage, Trampolinsprünge bis unter die Kuppel des Zeltes, anmutige Tänzerinnen – die Show ist großartig. Und anders. Bei diesem Zirkus gibt es keine Manege mit Sägespänen und rotem Teppich, hier dominiert ein riesiges Wasserbecken. „Waterland“ ist der einzige Wasserzirkus Europas.

Die Artistinnen und Akrobaten stammen alle aus der Ukraine. Vor dem Krieg traten sie in festen Bauten in ihrer Heimat und Osteuropa auf, dann mussten sie nach Polen ausweichen. „Wir dachten, wir können ja bald zurück“, erzählt Direktor Dmytro Trunov, doch es kam anders. Ein Jahr später gaben sie bejubelte Shows in München und touren seitdem durch Europa. Jetzt gastiert die Truppe für einen Monat in Hamburg.

„Waterland“ zeigt eine humorvolle, berührende Geschichte

Es ist eine aufwendige Inszenierung, mit Wasserfontänen, Feuer, ausgefeilter Lichttechnik und Musik. Die Geschichte dazu: Auf der geheimnisvollen Insel Waterland begegnen sich Meerjungfrauen und Piraten; eine Nixe und einer der Männer verlieben sich.

Körperkunst: Alle Artisten wurden an einer staatlichen Zirkusschule ausgebildet. Nadiia Homon Körperkunst: Alle Artisten wurden an einer staatlichen Zirkusschule ausgebildet.

120.000 Liter Wasser fasst das Becken, in dem sich Fabelwesen tummeln und aus dem leuchtende Fontänen in die Höhe schießen, während Seiltänzerinnen und Artisten ihre Nummern auf der Bühne und unter der Zeltkuppel zeigen. Alles scheint gleichzeitig zu passieren. Wenn doch mal kurz umgebaut wird, bringt Clown Booba (Oleg Liostaev) das Publikum zum Lachen.

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Viele der Zirkusleute waren seit Kriegsbeginn nicht mehr in ihrer Heimat, haben bei Angriffen Angehörige verloren. Seit sie als Wanderzirkus durch Europa ziehen, verstehen sie sich nicht nur als Artisten, sondern auch als Kulturbotschafter ihres Landes.

Festplatz Hummelsbüttel: 5.6. bis 5.7., diverse Zeiten, Hummelsbütteler Weg/Poppenbüttler Stieg, Karten ca. 20-42 Euro, eventim.de

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