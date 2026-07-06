In der Honigfabrik wird's jetzt knallig. Hamburger Künstlerin Jule K. zeigt ihre neuesten Werke – und lädt zur Vernissage.

Jule K. zieht in die Honigfabrik – allerdings nur zur Untermiete auf Zeit. Und weil die Hamburger Comiczeichnerin und Illustratorin es gerne bunt und auch ein bisschen wild mag, bringt sie „Cowgirls And Rainbowboys“ mit.

Das ist der Titel ihrer Ausstellung, die bis zum 20. September im Café des Wilhelmsburger Kulturzentrums zu sehen sein wird. Am Sonntag war Vernissage mit Kaffee und Kuchen.

Die Künstlerin, die mit Stilelementen aus Comics und Popkultur arbeitet, zeigt Klassiker und neue Werke – wie etwa „Stronger Than Ever“, „Rolling By The River“ und eben das titelgebende Bild „Cowgirls And Rainbowboys“. Guter Move!

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Honigfabrik/Café: 5.7.-20.9., Industriestraße 125-131, Eintritt frei

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