Comedian Oliver Polak: Der Stachel im Fleisch

Oliver Polak, Sohn eines jüdischen Vaters, der mehrere Konzentrationslager überlebte, ist der Comedy-Mann, bei dem es immer um ganz viel geht: Viel Wahnsinn, viel Abgrund, viel Depression steckt in diesem Humor, viel Provokation und auch sehr viel Berührendes.

Er meint es ernst mit der Comedy – das wird er auch in seinem neuen Programm zeigen. Er ist der Stachel im Fleisch einer verwahrlosten Gesellschaft. Sein Humor, das sind keine Witze, das sind Faustschläge mit Pointe. Wie hat es der unvergessene Robin Williams ausgedrückt? „Ein Abend mit Oliver Polak ist wie ein Flugzeugabsturz in Zeitlupe – nur dass dabei alle lachen“.

Kent-Club: 7.4., 20 Uhr, 35 Euro, kent-club.de

Der Plan7 vom 2. April 2026 MOPO Der Plan7 vom 2. April 2026

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