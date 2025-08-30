Chillen im Abseits: Platzfestival in der Schanze

„Nischenkunst“ könnte abwertend gemeint sein, also „unbedeutend“ oder „versnobt“ heißen. Beim Platzfestival in der Schanze nehmen wir den Begriff einfach mal ganz wörtlich: Hier gibt es Kunst in einer der schönsten Nischen im überquirligen Stadtteil zu erleben.

In der Eifflerstraße, in Spuckweite zum Schulterblatt, befindet sich ein wunderschön verwunschener und zugewachsener Ort, der vom Gartenkunstnetz e.V. bewirtschaftet wird. Und einmal im Jahr findet dort eben das Platzfestival statt. Da gibt’s coole Klänge von den DJs und Soundtüftler:innen „Das Kinn“, Guzzi und Scuzzo, Hye-Eun Kim, Marylou, Phuong Dan, Twisted Layers sowie Wohinn.

Ab 16 Uhr sind die Tore geöffnet, wer früh erscheint, erhält mit großer Wahrscheinlichkeit einen Platz, irgendwann ist es dann eben voll. Regulärer Eintritt wird nicht erhoben, aber Spenden sind nicht nur willkommen, sondern empfohlen. Genießen wir einen chilligen Frühabend, aber hoffentlich nicht zu kühl …

Gartenkunst e.V.: 30.8., ab 16 Uhr, Eifflerstraße 35, Eintritt frei, platzfestival.de

Der Plan7 vom 29. August 2025 MOPO Plan7 vom 29. August 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.