Canned Heat & Ten Years After: Woodstock-Legenden in der Fabrik

Canned Heat haben mit Stücken wie „Let’s Work Together“, „Goin’ Up The Country“ oder „On The Road Again“ Musikgeschichte geschrieben: mit treibenden, von der Harmonika getragenen Blues- und Boogie-Nummern, die heute zu den Klassikern der Rockmusik gehören.

Und auch Ten Years After waren vor 55 Jahren in Woodstock dabei! Die damals blutjunge Band spielte auf dem Festival eine Zugabe für die Ewigkeit: „I’m Going Home“. Jetzt stehen beide Gruppen noch einmal auf der Bühne. Sogar zwei Gründungsmitglieder sind noch aktiv, nämlich Schlagzeuger Ric Lee von Ten Years After und Schlagzeuger Adolfo „Fito“ de la Parra von Canned Heat. Großartig!

Fabrik: 1.10., 20 Uhr, 45 Euro, fabrik.de

