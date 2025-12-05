Bunt und vielfältig: Weihnachtsmarkt an Hamburger Schule

Es ist ein besonders schöner, mit viel Liebe gestalteter Weihnachtsmarkt: der Heideburgmarkt in den Harburger Bergen. Alle Klassen und Lehrer der Rudolf-Steiner-Schule sowie die Eltern tragen zum Gelingen bei.

Da gibt es neben schönen Dingen auch Aufführungen, Musik, eine Märchenstunde und Do-it-yourself-Angebote wie Kerzenziehen oder Pfefferkuchenhäuschen basteln.

Kunsthandwerker bieten ihre Produkte an

Traditionell sind auch Kunsthandwerker mit ihren Ständen dabei, an denen sie Keramik, Schmuck, Kleidung, Papeterie und Spielzeug anbieten. Das kulinarische Angebot reicht vom klassischen Punsch über Süßigkeiten und Herzhaftes bis zum „Motto-Buffet“.

Rudolf-Steiner-Schule Harburg: 6.12., 11-17 Uhr, Ehestorfer Heuweg 82

Der Plan7 vom 5. Dezember 2025 MOPO Der Plan7 vom 5. Dezember 2025

