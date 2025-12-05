mopo plus logo
Schülerinnen verkaufen auf einem Weihnachtsmarkt Kekse.

Alle Schülerinnen und Schüler der Rudolf-Steiner-Schule helfen beim Heideburgmarkt mit. Foto: Jaeger Heideburgmarkt

  • Hausbruch

Bunt und vielfältig: Weihnachtsmarkt an Hamburger Schule

Es ist ein besonders schöner, mit viel Liebe gestalteter Weihnachtsmarkt: der Heideburgmarkt in den Harburger Bergen. Alle Klassen und Lehrer der Rudolf-Steiner-Schule sowie die Eltern tragen zum Gelingen bei.

Da gibt es neben schönen Dingen auch Aufführungen, Musik, eine Märchenstunde und Do-it-yourself-Angebote wie Kerzenziehen oder Pfefferkuchenhäuschen basteln.

Kunsthandwerker bieten ihre Produkte an

Traditionell sind auch Kunsthandwerker mit ihren Ständen dabei, an denen sie Keramik, Schmuck, Kleidung, Papeterie und Spielzeug anbieten. Das kulinarische Angebot reicht vom klassischen Punsch über Süßigkeiten und Herzhaftes bis zum „Motto-Buffet“.

Rudolf-Steiner-Schule Harburg: 6.12., 11-17 Uhr, Ehestorfer Heuweg 82

Der Plan7 vom 5. Dezember 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

