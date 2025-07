Blues als Lebensgefühl: Grammy-Gewinner Keb’ Mo’ in der Fabrik

„The Blues“ ist ein Dokumentarfilm von 2003, an dem so berühmte Macher wie Martin Scorsese, Wim Wenders und Clint Eastwood arbeiteten, um die Geschichte der legendären Musikrichtung festzuhalten. Einer, der dabei nicht fehlen durfte, war Keb’ Mo’.

Der 1951 in Los Angeles geborene Gitarrist, Sänger und Komponist hat den Blues als Lebensgefühl und Stil inhaliert. Die typische „blaue“ Stimmung reichert der mit fünf Grammys ausgezeichnete Musiker inzwischen mit Soul- und Folk-Elementen an.

Heute überkommt ihn der Blues, wenn er beobachtet, wie unser Planet zugemüllt wird – dagegen singt er in seinem charmanten Song „Don’t Throw It Away“ an. Bei seinem Konzert in Hamburg wird der 73-Jährige von zwei hierzulande bestens bekannten Musikern unterstützt: dem Gitarristen Abi Wallenstein (79) und Martin Roettger (55), Schlagzeuger und Cajón-Spieler.

Fabrik: 30.7., 20 Uhr, Tickets für 53,75 Euro

Der Plan7 vom 25. Juli 2025 MOPO Der Plan7 vom 25. Juli 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.