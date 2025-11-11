Blick in moralische Abgründe: „Gefährliche Liebschaften“ am Thalia-Theater

Die Epstein-Affäre zeigt nicht nur die Verkommenheit der handelnden Personen, sondern eben auch, wie Sex, Geld und Macht schon immer und immer noch einen manchmal toxischen und tödlichen Cocktail bilden.

Wie es sich im 18. Jahrhundert in Frankreich verhielt – bevor die Revolution alles auf den Kopf stellte –, zeigt exemplarisch der Briefroman „Gefährliche Liebschaften“. Den Mittelalten unter uns ist er vor allem als Hollywoodfilm aus den 80ern bekannt (mit Glenn Close, John Malkovich und Michelle Pfeiffer). Die Story erzählt von Verführungsintrigen, die alle Beteiligten in einem schlechten Licht dastehen lassen. Das Publikum aber erfreut sich an den moralischen Abgründen und wie schließlich alle ihr Fett wegkriegen.

„Gefährliche Liebschaften“ am Thalia

Im Thalia-Theater nimmt sich mit Sebastian Hartmann ein wohlbekannter Regisseur des Stoffs an: Vor mehr als 20 Jahren inszenierte Hartmann am Schauspielhaus mehrere bemerkenswerte und bildstarke Stücke. Es wird spannend, ob sich der eine oder andere Verweis auf die Verworfenheit der heutigen Zeit findet.

Thalia-Theater: 12./23./26./29.11., diverse Uhrzeiten, 19-85 Euro, Tel. 32 81 44 44, thalia-theater.de

