Bitterböse Familienfarce: Da werden alte Wunden aufgerissen

Geschwister sind was Wunderbares? Ansichtssache. Für Einzelkind Jasmin sind Bruder und Schwester ihres Mannes Stefan zur Familie geworden. Und damit – so erzählt sie in „53 Sonntage: Familie kann man sich nicht aussuchen“ an der Komödie Winterhuder Fährhaus – ihr „Ein und Alles“.

Damit Viktor und Katja sich bei ihnen wohlfühlen, hat Jasmin (Julia Bremermann) Blumen und Snacks gekauft. So gar nicht von dem Besuch begeistert ist dagegen Stefan (Heiko Ruprecht). Der Schauspieler, der nach einem Werbedreh auch mal als Riesentomate verkleidet nach Hause kommt, fühlt sich seinen Geschwistern unterlegen – was er durch Sarkasmus zu verbergen sucht. Auch dann wenn es um die Zukunft ihres 86-jährigen Vaters geht. Kann eines der Kinder seine Pflege übernehmen? Oder ist er in einem Altenheim besser aufgehoben?

„53 Sonntage“ an der Komödie Winterhuder Fährhaus

Aus Angst vor der Verantwortung stürzen sich die drei in Ausweichmanöver, fetzen sich auf Nebenschauplätzen. Eigene ungelöste Konflikte, lange verschwiegene Wahrheiten, die alte Wunden aufreißen, sowie die Frage, wer eigentlich das Lieblingskind des Vaters ist, sind die Themen ihrer absurd-banalen Dialoge. Einen Sinn ergeben sie dennoch: Sie erzählen vom „Vertändeln“ der Zeit, das – von den amüsierten Zuschauern lange unbemerkt – auf eine dramatische Schlusspointe zusteuert.

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Schauspielerin Marion Kracht inszenierte die bitterböse Familienfarce mit einem Ensemble bekannter TV-Größen. Auch wenn die in ihren Rollen oft hektisch getrieben wirken – ein hintersinniges Vergnügen bleibt die Vorstellung mit Tessa Mittelstaedt („Tatort“), Heiko Ruprecht („Der Bergdoktor“), Maik Solbach („Rosenthal“) und Julia Bremermann („Lena Lorenz“).

Komödie Winterhuder Fährhaus: bis 14.6., diverse Termine, 28-43 Euro, komoedie-hamburg.de

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