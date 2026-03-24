Bitte alle hinhören! Tupoka Ogette – eine deutsche Lebensgeschichte

Manchmal ist es so einfach: „Ich bin die Tochter von Camilla aus Gera und von Ambonesigwe aus Sange. Ich bin Tupoka Sibylle. Ich bin ein Brückenmensch“, schreibt Tupoka Ogette in ihrem Buch „Trotzdem zuhause“. Und manchmal machen es die Umstände eben so verdammt schwer.

Denn die Tochter einer weißen Deutschen und eines schwarzen Tansaniers ist in der DDR geboren, einem „Land, in dem es offiziell keinen Rassismus gab“, aber ihre „Andersartigkeit“ lassen die Leute sowohl ihre Eltern als auch sie selbst spüren. Als dann ihre Mutter auch noch beginnt, mit einer Frau zusammenzuleben, laufen die Ausgrenzungsmechanismen – ob subtil oder offen – auf Hochtouren.

Autobiografie von Tupoka Ogette erzählt von Rassismus und Widerständen

Die neu erschienene Autobiografie, die Ogette nun in der Laeiszhalle vorstellt, erzählt vom Rassismus und den Widerständen, die ihr als schwarzer Frau auf ihrem Lebensweg begegnet sind. Die Sprache, die sie dafür findet, ist hart in der Sache, aber grundsympathisch im Ton. Das macht die Lektüre des Buches zu einem leichten und dennoch schwergewichtigen Erlebnis. „Trotzdem zuhause“ rundet die öffentliche Erscheinung Ogettes inhaltlich ab.

Bislang hat sie vor allem als Coach, Rednerin und Aktivistin die Strukturen von Rassismus offengelegt und Strategien gezeigt, wie man sie beseitigt – etwa in ihrem Bestseller „exit Racism“, einer Art Handbuch.

Mehr als Theorie: Ratschläge ernst nehmen

Dass Tupoka Ogette nun sehr persönlich wird, ist durchaus wirkmächtig. Gelebte Erfahrung ist überzeugender als reine Theorie. Nicht nur sollten wir den Menschen zuhören, die Diskriminierung erleben mussten und müssen. Wir sollten auch die Ratschläge ernst nehmen, die sie uns geben.

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Was das Thema Rassismus in Deutschland betrifft, gibt es derzeit wohl keine wichtigere Stimme als die von Tupoka Ogette.

Laeiszhalle/Kleiner Saal: 24.3., 19.30 Uhr, Karten für 12-20 Euro, Tel. 35 76 66 66. Buch: „Trotzdem zuhause“, Penguin-Verlag, 256 Seiten, 23 Euro

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