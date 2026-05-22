Bilder, die uns nicht mehr loslassen: Die besten Pressefotos des Jahres

Hier sind starke Nerven gefragt! Drei Wochen lang zeigt das Altonaer Museum die 42 besten und wichtigsten Pressefotos des vergangenen Jahres. Seit über 25 Jahren präsentieren die Magazine „GEO“ und „Stern“ die Wanderausstellung „World Press Photo“ auch in Hamburg.

Obwohl es zahlreiche sensationelle Momentaufnahmen in die engere Wahl schafften, muss sich die Jury alljährlich auf einen ersten Platz einigen: Das diesjährige Foto trägt den Titel „Separated by ICE“ – Getrennt vom ICE (Immigration and Customs Enforcement), also von der berüchtigten Einwanderungsbehörde der USA. Im Mittelpunkt sind die verzweifelten Gesichter zweier ecuadorianischer Mädchen zu sehen, deren Vater von der US-Behörde abgeführt wird, sechs Hände zerren an einem Mann. Aufgenommen hat dieses Bild die Fotografin Carol Guzy, die schon vier Pulitzer-Preise abräumen konnte.

Ausstellung im Altonaer Museum

Carol Guzy Dieses Bild ging um die Welt: Männer des amerikanischen ICE reißen Kinder von ihrem Vater weg. Dieses Bild ging um die Welt: Männer des amerikanischen ICE reißen Kinder von ihrem Vater weg.

Associated Press Drei Wochen lang wüteten in Kalifornien verheerende Brände. Drei Wochen lang wüteten in Kalifornien verheerende Brände.

Paula Hornickel Die Fotografin Paula Hornickel berichtet, dass Altenheimbewohnerin Waltraud die Roboterdame Emma inzwischen als Freundin betrachtet. Die Fotografin Paula Hornickel berichtet, dass Altenheimbewohnerin Waltraud die Roboterdame Emma inzwischen als Freundin betrachtet.

Eingereicht wurden mehr als 57.000 Pressefotos aus 141 Ländern, und die wurden nach Kontinenten getrennt beurteilt, um eine möglichst große Bandbreite an Perspektiven aus aller Welt sicherzustellen. Zu jedem Foto gehört ein begleitender Text, der die Geschichten hinter den Bildern erzählt. Unter die Haut geht das würdevolle Porträt indigener Maya-Achi-Frauen aus Guatemala, die nach 40 Jahren endlich ihren Kampf für Gerechtigkeit gewannen: Ihre Vergewaltiger wurden verurteilt.

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Unerträglich ist ein Foto von einer zu Boden fallenden Elefanten-Familie: Es zeigt Männer in Simbabwe beim Abschuss dieser Giganten, nachdem sie sie zuvor in einem Areal zusammengetrieben hatten, aus dem sie nicht entrinnen konnten – kaum auszuhalten, und doch so wichtig, sonst hätte die Welt vielleicht nie davon erfahren.

Altonaer Museum: 22.5.-15.6., Mo/Mi 10-17 Uhr, Do/Fr 10-20 Uhr, Sa/So 10-18 Uhr, Eintritt 8,50 (ermäßigt 5) Euro, unter 18 Jahren frei, Tel. 428 13 50

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