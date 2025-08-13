Best of Poetry Slam: 20 Jahre „Kampf der Künste“

Poetry Slam ist das einzige Genre, bei dem man nicht weiß, was einen erwartet, aber sicher sein kann, es wird absolut einmalig. Zum 20. Geburtstag vom „Kampf der Künste“ gibt’s ein „Best of“ mit vier mehrfach ausgezeichneten Publikumslieblingen.

Jan Philipp Zymnys ergiebigste poetische Inspirationsquelle sind sein Autismus und sein ADHS – sowie sein E-Mail-Eingangsfach. Ihr abgebrochenes Literaturstudium qualifiziert Kirsten Fuchs bestens fürs Slammen, wenn sie nicht gerade Kolumnen oder Kindertheaterstücke schreibt. Florian Wintels singt zur Gitarre so gut, wie er slammt, und die queere Teresa Reichl greift gern auf den Fundus ihrer bayerischen Herkunft zurück. Unterbrechen lassen sie sich nur von Moderator David Friedrich und der Musik von Singer/Songwriter Florian Künstler.

Stadtpark-Open-Air: 14.8., 19 Uhr, 31 Euro, kampf-der-kuenste.de

Der Plan7 vom 8. August 2025 MOPO Der Plan7 vom 8. August 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.