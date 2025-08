Sommer, Sonne, Strand: Es ist Badesaison auf Amity Island. Aber ein riesiger weißer Hai hat sich in die Küstengewässer verirrt und macht Jagd auf Menschen. Während der neue Sheriff Martin Brody (Roy Scheider) die Strände schließen möchte, will der Bürgermeister den Tourismus retten. Erst als die Opferzahl steigt, brechen Brody, Meeresbiologe Hooper (Richard Dreyfuss) und der raubeinige Haijäger Quint (Robert Shaw) gemeinsam auf, um das Tier zu töten.

Mit „Der weiße Hai“ schuf Steven Spielberg 1975 einen Klassiker, der Kinohorror neu definierte, Millionen Menschen ein ungutes Gefühl beim Baden im Meer bescherte – und der erste echte Blockbuster der Filmgeschichte wurde.

Kultstreifen läuft in ausgewählten Kinos

Dabei war die Produktion alles andere als einfach. Der mechanische Hai, von der Crew „Bruce“ genannt, funktionierte nur selten wie geplant. Aus der Not machte Spielberg eine Tugend und zeigte das Tier oft nur angedeutet – durch Schatten, Kameraperspektiven, Reaktionen. Gerade das machte den Horror so wirkungsvoll.

Einen entscheidenden Beitrag leistete auch John Williams’ legendäre Filmmusik. Zwei Töne reichen aus, um Gänsehaut auszulösen. Der Soundtrack wurde mit einem Oscar ausgezeichnet. Spielberg selbst ging leer aus, aber er wurde über Nacht zum Regie-Superstar. In der Reihe „Best of Cinema“ läuft der Kultstreifen nur einen Tag in ausgewählten Kinos.

Best of Cinema: 5.8., div. Zeiten, Cinemaxx Dammtor, Kinopolis, UCI Mundsburg und Wandsbek, Zeise; 124 Min., bestofcinema.de

