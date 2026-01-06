Die Reihe „Contemporary Craft“ im Museum für Kunst und Gewerbe bietet derzeit eine außergewöhnliche Ausstellung: „Das Lebensbaumprojekt“ von Ernst Gamperl. Bis zum 26. April kann man hier rund 100 Holzobjekte bewundern, die aus einer 230 Jahre alten Eiche gefertigt wurden.

Richtig gelesen, diese skulpturalen Gefäße und Formarbeiten stammen allesamt von einem Baum. Er wurde 2008 in Niederbayern entwurzelt – ein imposantes Naturdenkmal von 33 Tonnen.

Museum für Kunst und Gewerbe: Respektvolle Hommage an das Holz

Gamperl, 1965 in München geboren, hat der traditionellen Technik des Drechselns neues Leben eingehaucht. Mit handwerklicher Präzision und innovativen Werkzeugen erschafft er Objekte, die in ihrer Formensprache zugleich archaisch und modern wirken. Der Künstler versteht seine Arbeit als einen „leisen, forschenden Austausch“ mit dem Material – eine respektvolle Hommage an das Holz, das sich nicht nur in seiner physischen Gestalt, sondern auch in seiner Geschichte entfaltet.

Das könnte Sie auch interessieren: Von der Göttin zum Klick-Star: „Katzen!" – Ausstellung in Hamburg

Die Werke, teils groß und monumental, teils filigran und zart, fordern den Betrachter heraus, über das Verhältnis von Mensch, Natur und Kunst nachzudenken. Wunderschöne Objekte, die nicht nur visuell beeindrucken, sondern auch philosophische Reflexionen über Zeit, Veränderung und die Kraft der Natur anstoßen! Eine ganz besondere Ausstellung!

MK&G: bis 26.4., Di-So 10-18 Uhr (Do bis 21 Uhr), 14/8 Euro, mkg-hamburg.de

