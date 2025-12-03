Besinnlich wird’s hier nicht: „Schmidts Winterglitzer“ begeistert mit toller Show

Was für eine tolle Show-Wundertüte! Mit einer abwechslungsreichen Mischung aus Comedy, Akrobatik, Gesang und Funkeln feierte „Schmidts Winterglitzer“ eine gelungene Premiere und sorgt noch bis in den Januar hinein für bunte Abende als Gegenmittel zum Winterblues.

Als Gastgeber trällern Emmi & Willnowsky schräg, aber voller Inbrunst den „Winterglitzer“-Song, führen ab dann schwungvoll durch die Show. Emmis schmissige Ansagen werden von ihrem Bühnenehemann Willnowsky immer wieder unterbrochen oder auch nonverbal, augenverdrehend und abwinkend kommentiert, was für viele Lacher sorgt. Die Hassliebe der beiden und wie sie aufeinander rumhacken, zieht beim Publikum ebenso wie ihr derber Humor, der in Schmidt’scher Manier meist tief unter die Gürtellinie zielt. Sie geben aber auch gesungene Spartipps. So wird Elvis’ „In The Ghetto“ zu „Hier bei Netto“ oder „Heidi“ zu einem Lobgesang auf „Aldi“.

Atemberaubende Akrobatik und derber Humor

Gastgeber: Emmi & Willnowsky sind seit bald 30 Jahren verheiratet! Morris Mac Matzen Gastgeber: Emmi & Willnowsky sind seit bald 30 Jahren verheiratet!

Apropos Gesang: Der begnadete Soulsänger Terrél Woodbury sorgt mit seiner samtigen, kraftvollen Stimme für Gänsehautmomente. Großartig, wie er „Purple Rain“ und „Up Where We Belong“ darbietet. Seine Stimme scheint fast zu groß für den weihnachtlich geschmückten Saal. Ebenso atemberaubend sind die Akrobatiknummern, allesamt hervorragend in Szene gesetzt – teils mit Schwarzlicht, Neonfarben, viel Glitzer und nackter Haut.

So verrückt wie atemberaubend: Angie und ihr Kampf gegen den gelben Riesenballon Morris Mac Matzen So verrückt wie atemberaubend: Angie und ihr Kampf gegen den gelben Riesenballon

Sara Twister macht ihrem Namen alle Ehre und lässt leuchtende Hula-Hoop-Reifen tanzen, malt dadurch tolle Figuren ins Dunkel und schießt mit ihren Füßen Bogen. James Gill turnt im Schottenrock an Bändern und im Cyr Wheel, einer Art Rhönrad.

Das könnte Sie auch interessieren: Zum Träumen und zum Lachen: „Palazzo“ – preisgekrönte Artistik zum Vier-Gänge-Menü

Eine ziemlich witzige und schräge Nummer hat Angie McIlroy-Wagar in petto: Sie lässt einen gigantischen gelben Ballon hüpfen, sich von ihm teilweise verschlucken. Später schlängelt sie sich am Luftring, als hätte sie keine Knochen im Leib. Völlig zu Recht gibt es für dieses tolle Ensemble am Ende Standing Ovations.

Schmidt-Theater: bis 17.1., Mi und So 19 Uhr, Do 19.30 Uhr, Fr und Sa 20 Uhr, ab 28 Euro, Tel. 31 77 88 99, tivoli.de

Der Plan7 vom 28. November 2025 MOPO Der Plan7 vom 28. November 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.