Berührende Geschichten: „Zwischen den Gleisen“ im Opernloft

Vorfreude, Abschiedsschmerz, Enttäuschung – auf Bahnsteigen spielen sich hochemotionale Szenen ab! Solche, wie wir sie vermutlich alle schon einmal erlebt haben, inspirierten Regisseurin Inken Rahardt zum jüngsten Abend im Opernloft: Sie kann offenbar „Zwischen den Gleisen“ lesen.

Natürlich hat auch die aktuelle Inszenierung alles, wofür das Opernloft geschätzt wird: knackige 90 Minuten Dauer, leidenschaftliche Profis auf der Bühne, Sitzplätze mitten im Geschehen. Und durch die Elbnähe diesen einmaligen Blick aufs Wasser.

Große und kleine Dramen auf dem Bahnsteig

Was fehlt, sind Berührungsängste mit nahen Verwandten der Oper wie Operette, Musical und Welthits. Um die besondere Stimmung in dieser Collage aus Aufbruch und Ankommen zu vermitteln, dürfen „Zwei Herzen im Dreivierteltakt“ den monotonen Rhythmus ratternder Züge stören, bevor sich „Ein Zug nach nirgendwo“ auf den Weg macht. Glenn Miller beschreibt in seinem berühmten Song „Chattanooga Choo Choo“ eine nostalgische Zugfahrt per Dampflok von New York City nach Tennessee; und Verdis „Aida“ träumt in der Arie „O patria mia“ („Oh mein Vaterland“) von ihrer Heimat Äthiopien.

Eine musikalische, sehr unterhaltsame Reise

E- und U-Musik vertragen sich erfahrungsgemäß bestens im Opernloft, denn das bietet Anfänger-Ohren eine Art barrierefreies Zuhören und Kennern neue Klangerlebnisse. Mozarts Kompositionen aus dem 18. und Menottis Melodien aus dem 20. Jahrhundert treffen sich thematisch: auf dem Bahnhof als einem Ort der Möglichkeiten und Sehnsüchte.

Das könnte Sie auch interessieren: Diese Ähnlichkeit ist kein Zufall: „Der König stirbt“ – ein Stück für unsere Zeit

Drei Opernsängerinnen und drei Opernsänger schlüpfen in unterschiedlichste Rollen, dabei spielen sie Zufallsbekanntschaft oder langersehntes Date, berufliche Verabredung und Liebe auf den ersten Blick. In vier Stimmlagen – Bariton, Sopran, Tenor und Mezzosopran – sind die sechs ständig unterwegs zu verschiedensten Stationen auf ihrer musikalischen, sehr unterhaltsamen Reise.

Opernloft: 14.5.: 19.30 Uhr (Premiere), Karten ab 40 Euro, 17.5.: 18 Uhr, 29./30.5.: 19.30 Uhr, Karten ab 34,80 Euro, Van-der-Smissen-Str. 4, Tel. 25 49 11 40, opernloft.de

Der Plan7 vom 8. Mai 2026 MOPO Der Plan7 vom 8. Mai 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.