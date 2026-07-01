„Beneath The Surface“: Monika Barth zeigt ihre Fotografien in der Fabrik der Künste.

In der Fabrik der Künste in Hamm-Süd gibt es immer wieder außergewöhnliche Ausstellungen. Gerade ist das fotografische Werk von Monika Barth zu betrachten, deren Werdegang so beeindruckend ist wie ihre Bilder: Ihre Vita vereint Schauspiel in Theatern sowie Film- und Fernsehproduktionen (u.a. „Tatort“, „Großstadtrevier“, „Nord bei Nordwest“), den Beruf als Lungenfachärztin und eben Fotografie. Aber wie passt das zusammen?

„Das Interesse für die Medizin war mein Weg, nach vielen Jahren Theatertätigkeit dem Leben wieder eine Realität abzugewinnen und meine Neugier an der Vielfalt der Menschen zu stillen“, sagt die 81-Jährige, die das Kreativsein dem Dasein als Rentnerin vorzieht. „Die Fotografie profitierte davon, indem ich ohne Scheu in Situationen gehe, offen bin und präzise aus den verschiedensten Begegnungen Bilder herstelle.“

Ausstellung in der Fabrik der Künste besteht aus mehreren Bilderzyklen

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Genau genommen besteht ihre Ausstellung „Beneath The Surface“ aus mehreren eigenständigen Bilderzyklen. „Den roten Faden sehe ich in meiner künstlerischen Entwicklung“, so Barth.

Fast schon abstrakt: ein Bild aus der Reihe „Beneath The Surface“ Monika Barth Erinnert an das berühmte Original: ein Porträt aus der Reihe „Mona L.“ Monika Barth Ein weiteres Bild aus der Serie „Beneath The Surface“ monika Barth

Von der reinen Reisefotografie über eigenwillige subjektive Begegnungen mit Menschen und Landschaften in Italien, der Ukraine und Costa Rica, aus denen der Bildband „La Lunga Strada“ (Kehrer Verlag) erwuchs, bis hin zu Kunstwerken in der titelgebenden Serie, die ihr ein Biotop vor der Haustür offenbarte und als Bilder an der Wand eine fast schon meditative Anmutung haben. „Erst am Computer sah ich den Mikrokosmos aus Elementen und die unglaubliche Schönheit in der vom Klimawandel schon spürbar veränderten Natur, die normalerweise leicht übersehen wird“, sagt sie.

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Herrlich: Ihre Serie „Mona L.“, für die sie Hamburgerinnen anregte, sich zu fühlen wie die Ikone aus dem Pariser Louvre, und die sich dann vor ihrer Linse spürbar „verwandelten“. Monika Barth wird zu den Öffnungszeiten anwesend sein, um Fragen zu beantworten und Bücher zu signieren.

Fabrik der Künste: bis 12.7., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa u. So 12-18 Uhr, Eintritt frei

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Der Plan7 vom 26. Juni 2026 MOPO

Fabrik der Künste: bis 12.7., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa u. So 12-18 Uhr, Eintritt frei

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